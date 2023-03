„Remote-ul a scăzut, dar nu dramatic, mai sunt companii în zona asigurărilor care se mulţumesc cu o zi pe săptămână, dar în rest, companiile au crescut la 2-3 zile pe săptămână. La companiile de servicii, cam toată lumea şi-a diminuat spaţiul, dacă ar trebui să vină toată lumea la serviciu, nu ar avea unde să stea”, spune Adrian Dinu, în cadrul conferinţei ZF HR Trends.

Creafost are un portofoliu de 500 de companii, care adună circa 33.000 de angajaţi. Clienţii din portofoliul Creasoft au înregistrat o creştere de 10% a număului de angajaţi anul trecut, ceea ce arată, spune Adrian Dinu, că angajările nu au stagnat.

Alte declaraţii:

Am verificat pe un portofoliu de 500 de clienţi, circa 33.000 de angajaţi, care a fost evoluţia angajaţilor adăugaţi şi a celor retraşi anul trecut şi anul acesta. Anul trecut, a existat o creştere a numărului de angajaţi de 10%, iar anul acesta, doar un avans de 3,2%. A fost o creştere clară, nu mi se pare a stagnare a angajărilor.

Este o presiune pe salarii, toţi angajaţii mei se aşteaptă să le acopăr creşterea inflaţiei prin majorarea salarială, acolo unde se poate, mai dăm. Acolo unde există poziţii cheie, dăm chiar mai mult, am observat şi tendinţa aceasta ca oamenii îşi caută, mai ales cei tineri, dar nu pleacă oricum, se uită să câştige mai mult, să muncească mai puţin şi să înveţe ceva interesant.



Ca să acopăr necesarul de angajaţi de IT, am seniori foarte buni şi juniori Acum, am reuşit să înscriu aproape zece studenţi de automatică, anul 2 spre 3, pe care companiile de IT nu îi iau, noi îi luăm de pe acum, pentru că apoi nu îi mai prindem.​​