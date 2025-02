ZF: Radiografia salariilor pe judeţe şi polii de creştere în ultimul deceniu. Timişul a depăşit cu mult Clujul la salariul mediu şi este aproape de a detrona Bucureştiul

Judeţul Timiş este foarte aproape de a deveni liderul clasamentului judeţelor cu cele mai mari salarii din România, după ce a depăşit Clujul şi este la foarte mică distanţă de Capitală, arată datele de la INS analizate de Ziarul Financiar.

Astfel, Bucureştiul rămâne lider, cu un salariu mediu net de 6.690 de lei, dar din urmă vine puternic Timiş, cu o medie salarială de 6.649 de lei net pe lună în noiembrie 2024. Clujul este pe poziţia a treia în clasamentul judeţelor, la o diferenţă considerabilă de primele două clasate, cu un salariu mediu net de 6.245 de lei net în noiembrie 2024.

De altfel, de la an la an, salariul mediu net din Timiş a crescut cu aproape 1.000 de lei net, de la 5678 de lei în noiembrie 2023 la 6.649 de lei în noiembrie 2024. În ultimii 10 ani, creşterea salariului mediu din acest judeţ a fost de circa 4.450 de lei. Timişoara este un important centru industrial şi tehnologic, cu numeroase investiţii străine, în special în sectoarele automotive şi IT care au continuat să atragă investiţii şi să se dezvolte.

Harta în format mare în GALERIE

„Dincolo de impulsul general determinat de revalorizarea salariului minim şi de compensarea inflaţiei, unele judeţe au crescut accelerat odată cu schimbarea profilului de competenţe al forţei de muncă. Sunt beneficiarele tranziţiei economiei către sectorul serviciilor. Astfel, judeţe cu centre urbane puternice, precum Timiş, Cluj, mai recent şi Iaşi, dar şi zona Bucureşti/Ilfov au crescut exponenţial în ultimii ani“, a spus pentru ZF Raluca Pârvu, business manager la BPI România, companie de consultanţă în management şi resurse umane.

Dezvoltarea sectorului IT şi de tehnologie şi a centrelor de servicii, domenii care angajează persoane înalt calificate, cu studii superioare, şi creşterea ponderii acestor domenii în structura economică judeţeană a adus o accelerare masivă a veniturilor locuitorilor, crede ea.

Cătălin Ciupag, branch manager în cadrul companiei de recrutare în regim temporar Prohuman România, spune şi el că, de obicei, judeţele cu centre economice importante, precum Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Braşov, au înregistrat o creştere mai accentuată a salariilor, în principal datorită atragerii unor investiţii semnificative şi a dezvoltării unor sectoare economice competitive.

„Dinamicile mai mari de creştere se observă adesea în judeţele care beneficiază de investiţii străine şi de dezvoltarea infrastructurii. Este important de menţionat faptul că dezvoltarea economică a fiecărui judeţ influenţează evoluţia salariilor“, a spus el pentru ZF.

Dacă ne uităm pe evoluţia din ultimii 10 ani, vedem că salariul mediu net în România a ajuns la 5.388 de lei în noiembrie 2024, în creştere cu 180,9% faţă de aceeaşi lună din 2015, potrivit datelor INS analizate de Ziarul Financiar.

Cea mai mare creştere procentuală a salariului mediu net fost înregistrată în judeţul Ialomiţa, unde salariul mediu net a crescut cu 234,7%, de la 1.433 de lei în 2015 la 4.796 de lei în 2024. Alte judeţe unde salariile au crescut puternic sunt Neamţ (plus 230,9%) şi Bacău (plus 229,6%), judeţe în care salariile s-au triplat în ultimul deceniu.

La polul opus, în ultimul deceniu, judeţele cu cele mai mici ritmuri de creştere au fost Ilfov (plus 140%), Vâlcea (plus 155%) şi Gorj (plus 160,5%), unde avansul salarial a fost sub media naţională. Ilfov, deşi a înregistrat o creştere relativ mai modestă, rămâne unul dintre judeţele cu cele mai mari salarii (5.326 de lei), beneficiind de proximitatea faţă de Capitală şi de dezvoltarea rapidă a unor sectoare ale economiei, printre care şi logistica.

Pentru anul 2025, prognozele de evoluţie a salariilor sunt de creşteri modeste, însă ele încă există.