ZF: Retailerii de mobilă au avut vânzări mai mari în primul semestru. Românii, cu ochii pe promoţii

Primul semestru a adus vânzări mai mari pentru jucătorii din retailul de mobilă şi decoraţiuni, iar unii jucători din piaţă au apăsat pedala de frână când vine vorba de noi deschideri.

„Anul 2024 s-a dovedit a fi un an în care vân­zările de mobilă se mişcă greu şi necesită e­for­turi suplimentare pentru a atinge obiec­tivele stabilite. Cu toate acestea, am reuşit să obţi­nem rezultate pozitive. Vân­zările la nivelul magazinelor Mobexpert au crescut cu aproximativ 3% faţă de anul anterior, iar vânzările la nivelul magazinelor Mobexpert Outlet au înregistrat o creştere impresionantă de 16%“, spune Adelina Badea, CEO al Mobexpert, retailer care are 26 de magazine şi opt locaţii de tip outlet.

Ea adaugă că aceste cifre sugerează că promoţiile şi ofertele speciale sunt deosebit de atractive pentru consumatori în acest con­text economic. „Observăm că acum consu­matorii sunt mai prudenţi în ceea ce priveşte cheltuielile, pe fondul incertitudinilor econo­mice şi al anticipării unui an electoral care ar putea influenţa stabilitatea economică. Cu toate acestea, suntem optimişti că anul viitor va fi cel puţin la fel de bun ca acesta, dacă nu mai bun“, a completat Adelina Badea. În acest context, numărul de inaugurări în primul semestru din 2024 a fost mai redus în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2023.

La rândul ei, Raluca Dascălu, communi­cations manager JYSK România, reţea de ma­gazine cu un număr de 143 de unităţi, spu­ne că vânzările au mers bine în prima jumă­tate a a­cestui an, toate grupele de produse au înregis­trat creşteri. În plus, cea mai mare creştere au avut-o articolele pentru grădină, iar mobilierul de interior are o creştere peste medie.

Din categoria decoraţiuni, textilele pentru casă au avut o creştere peste medie, a adăugat Raluca Dascălu.

„Anul acesta am schimbat puţin şi strategia de preţ şi am inclus în sortiment mai multe produse Zilnic preţ mic, o categorie de produse care are un preţ foarte bun în fiecare zi, independent de campaniile de promoţii. Aceste produse nu beneficiază de discount-uri suplimentare, însă le garantăm clienţilor faptul că le oferim cel mai bun preţ posibil şi că acest preţ nu se schimbă cel puţin o lună de zile. Ne-am concentrat mai mult anul acesta pe promovarea acestei categorii de produse, le-am promovat mai mult în campaniile de comunicare“, a punctat ea.

Şi producătorul şi retailerul de mobilă Spectral din Vaslui a avut o creştere a cifrei de afaceri în prima jumătate anului, de 13,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

„Însă în ultimele 2 luni am simtit o scădere a cererii pentru produsele de mobilier. Daca la inceputul anului ne-am bugetat o crestere a cifrei de afaceri de 15% in 2024 fata de 2023 si pe primele 4 luni inregistram un avans de 25%, ultimele 2 luni ne-au dus un pic sub target. Cresterile constante de taxe sub diverse forme sau cresterile de salarii duc la crestererea cheltuielilor companiilor care sunt nevoite sa recurga din nou la cresteri de preturi si astfel ne aflam intr-un paradox“, a declarat Dan Dodiţă.

El adaugă că cererea pentru bunuri neesentiale este in scadere, dar presiunea pe costuri este atat de mare incat companiile nu pot face lucrul firesc de a scadea preturile sau de a le mentine, ci chiar sunt nevoite sa creasca preturile si implicit sa afecteze si mai mult cererea.

Ce deschideri mai urmează

Pentru unii retaileri de mobilă, al doilea semestru aduce un ritm de deschideri mai redus faţă de anul trecut. Mobexpert de exemplu nu are în plan să deschidă vreun magazin până la finalul anului, însă Adelina Badea spunea anterior că societatea este deschisă către oportunităţi, dacă acestea apar. Pe de altă parte, JYSK are stabilite încă 5 deschideri până la finalul anului 2024, dintre care două sunt planificate la finalul lunii august, în Bucureşti şi Cluj-Napoca.

„De asemenea, avem programate şi 11 redeschideri de magazine, pentru că în această perioadă investim în modernizarea tuturor magazinelor deschise înaintea anului 2018, pentru a le aduce pe toate la cel mai nou concept de magazin JYSK, Store 3.0“, a spus Raluca Dascălu. Până acum, compania a inaugurat 5 magazine noi, în Borşa, Bistriţa, Sinaia, Buzău şi Târgu Mureş. De asemenea, a redeschis 12 magazine mai vechi, după ce le-a modernizat şi amenajat conform noului concept de magazin, iar dintre acestea două magazine au fost mutate în spaţii mai potrivite pentru noul concept. „Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut am deschis acelaşi număr de magazine noi, 5 magazine, însă anul acesta am avut mai multe redeschideri“, a compleat Raluca Dascălu.

Dan Dodiţă spune că până la finalul anului Spectral Mobila va mai deschide două magazine, în Oradea şi Timişoara. În prezent, Spectral Mobila are 37 de magazine, dinre care 7 proprii şi 30 în sistem, de franciză.

Conform datelor de la Asociaţia Producătorilor de Mobilă, în 2022 consumul aparent de mobilă a fost de 670 de milioane de euro, o parte din acest consum fiind asigurat şi din importuri în contextul în care marile fabrici livrează în special pentru export.

În retailul de mobilă mai activează şi Staer, care are circa 36 de magazine, conform datelor de pe site-ul companiei, şi Lem’s, brandul de retail al fabricii Lemet,care are circa 70 de unităţi. De asemenea, pe piaţă mai activează şi gigantul suedez IKEA, dar şi Casa Rusu, afacere antreprenorială care lucrează la reluarea expansiunii.