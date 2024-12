Zi inedită la Bursa de Valori Bucureşti: tranzacţiile cu obligaţiuni le-au depăşit pe cele cu acţiuni

Sunt rare cazurile la Bursa de Valori Bucureşti când un instrument sub forma unei obligaţiuni (fie titlu de stat, fie corporativă) are tranzacţii mai mari decât acţiunile unei companii din indicele BET. Dar şi mai rare sunt cazurile când toată piaţa de obligaţiuni are tranzacţii mai mari decât toată piaţa de acţiuni.

Astăzi a fost una din aceste zile destul de rare: tranzacţiile cu obligaţiuni, de 29 mil. lei, le-au depăşit pe cele cu acţiuni, care au avut 26 mil. lei, arată datele bvb.ro. De ce? Pentru că investitorii pe acţiuni par a fi intrat deja în vacanţă după ce ultimele săptămâni le-au testat nervii în contextul în care cea mai tranzacţionată acţiune – Banca Transilvania, fără nicio surpriză - a strâns 10 mil. lei, adică atât cât au avut la un loc Petrom (4,14 mil. lei), Hidroelectrica (1,7 mil. lei), TTS (1,6 mil. lei), Romgaz (1 mil. lei), Sphera (720.000 de lei) şi altele, arată datele ZF.

Iar pe segmentul de obligaţiuni povestea a fost consumată în special pe tranşa R2507B, în valoare de 17,4 mil. lei, un titlu de stat care ajunge la scadenţă pe 3 iulie 2025 şi pe care unii investitorii au preferat să-l vândă pentru a putea cel mai probabil subscrie pe ultima sută de metri în emisiunea Fidelis, ediţia iarna 2024, care se încheie mâine. R2507B are un cupon de 7% şi un randament până la maturitate de 6,91%, potrivita datelor bvb.ro.

Scăderea tranzacţiilor pe acţiuni este un trend care a putut fi observat în ultimele şedinţe: cu excepţia operaţiunilor speciale de piaţă date prin răscumpărări, Banca Transilvania – acolo unde fondurile de pensii au circa 28% din capital – salvează lichiditatea bursieră de la Bucureşti. Pe obligaţiuni este un context special dat de încheierea Fidelis mâine.

Subscrierile cumulate ale micilor investitori se ridicau la aproximativ 2 miliarde de lei, cu o balanţă uşor înclinată în favoarea investiţiilor în lei, arată datele şi calculele realizate de Ziarul Financiar. Astfel, până la debutul ofertei, din 9 decembrie, şi până la închiderea şedinţei din 17 decembrie, subscrierile pe cele patru tranşe în lei se ridicau la aproximativ 1,1 miliarde de lei, în timp ce subscrierile pe euro erau de 184 mil. euro (echivalentul a 920 mil. lei).

Pe tranşe lucrurile arată în felul următor: pe lei – 165 mil. lei pe tranşa cu o dobândă de 7,45% pe an pentru 1 an şi dedicată donatorilor de sânge, 117 mil. lei pe tranşa cu o dobândă de 7,9% pe an pentru trei ani tot pentru donatori, 527 mil. lei pe tranşa cu o dobândă de 6,45% pe an pentru un an, şi 302 mil. lei pentru cea pe 5 ani cu o dobândă de 7,6% pe an.

„Chiar discutam azi cu ai mei colegi că e interesant că investitorii preferă o dobândă mai mică doar pentru nu a avea expunere mai mare de un an de zile. Asta poate arăta percepţia investitorilor cu privire la problemele legate de deficit pe care le are statul si de datoria în creştere”, spune Antonio Oroian, broker al Goldring.

Pe de altă parte la euro situaţia era aseară după închidere: 68 mil. euro pentru tranşa cu dobândă de 3,75% pe an pentru 2 ani şi 116 mil. euro pentru tranşa cu o dobândă de 5,75% pe an pentru 7 ani.

Pe de altă parte indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate 20 de acţiuni, a scăzut cu 0,55% pe 17 decembrie 2024 şi a ajuns la 17.155 de puncte.

Din rândul celor 20 de acţiuni ale BET, 13 au fost pe minus astăzi – de la minus 4,25% pentru TTS, 2% - 2,5% pentru MedLife, Digi, Aquila, Nuclearelectrica, Antibiotice. Pe de altă parte doar trei compani au avut creşteri: SNP Ă0,14%, H2O plus 0,24% şi EL plus 0,6%.

Pe bursele europene FTSE 100 scade cu 0,6%, Paris creşte cu 0,3%, DAX scade.