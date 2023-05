COMENTARIU Lelia MUNTEANU: Atenţie, cad investiţii!

Numai privind de sus îşi pot vedea investitorii străini raiul în România. Cum s-ar zice, from above.

Aşa că mi-am construit un elicopter de unică folosinţă, pe principiile pragmatice după care mă ghidez în viaţă: "you can do it" (merge şi-aşa) şi "fix it yourself ("lipeşte-o cu scotch"). M-am cocoţat repede, să prind o perspectivă bună, până nu se aglomerează.

... Uau! e chiar frumos. Ce de mai vegetaţie – 'j de mii ha de pârloagă.

- Salamalecu!, îmi face semne disperate un şeic din elicopterul de alături. "Ce-i aia pârloagă?! Nu pricep!

Îi explic:

- Uite cum stă treaba: pârloaga e simbolul potenţialului românesc. Poţi cultiva ce vrei: cactuşi, fete morgana, rollsroyceuri...

Mă gândesc că poate şeicilor mi ţi le-ar fi plăcut să vadă când vine viitura pe Siret - ce mai gălăgie de apă! N-au decât să se mulţumească cu apa minerală plată care curge pe marginea drumurilor.

Le explic:

- Aşa e pe la noi, şeici dumneavoastră. Cum tâşneşte petrolul la voi, aşa tâşneşte pe-aici apa şi vine peste noi în casă...

N-ar fi fost rău să-i suim pe toţi şeicii (ei au bani-gârlă şi le plac poveştile) într-un balon (care l-a citit pe Jules Verne ştie ce spun). Traversau România de la est la vest, cum au zburat ăia peste Africa, să nu-i mănânce băştinaşii: secretari de primărie, şef de post, băieţii de la cadastru, vameşi şi alţi păcătoşi. Nici aşa nu-i rău - fiecare cu elicopterul, cu covorul lui zburător, cu ce găseşte pe lângă serai.

Mă uit la ei - tare le mai place ce văd. Dar cum o să investească de sus? Aruncă banii din containere, din saci? Sau îi presară ca aviaţia utilitară?

... Am două soluţii: să vă spun adevărul sau să vă mint frumos. Le aleg pe amândouă. Pentru că începuseră să cadă din cer atât de mulţi bani, încât era de-a dreptul periculos să mai circuli pe pământ, poliţiştii de la circulaţie au inventat un nou indicator: "Atenţie, cad investiţii!". Şi ne-am încuiat cu toţii în case, de teamă că n-o să prididim să plătim la amenzi şi am trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi, când totul s-a sfârşit cu bine: ne-au încolonat şi ne-au mutat pe o nouă planetă, care tocmai urma să fie descoperită.