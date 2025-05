Marius Manole, figură marcantă a teatrului românesc, nu o mai susține pe Lasconi

Marius Manole consideră că „este înțelept ca, atunci când greșești, să-ți ceri scuze. Să încerci să repari răul făcut”.

Actorul recunoaște meritele și dificultățile întâmpinate de Elena Lasconi, despre care spune că este o persoană muncitoare, adesea tratată nedrept, în care mulți și-au pus speranțele. Deși susținută inițial de un partid care apoi a abandonat-o, fără resurse financiare și în mare parte singură, a fost supusă unei presiuni enorme.

„Eu nu cred în Nicușor Dan, așa cum nu cred nici în Crin Antonescu. Despre Simion și Ponta nici nu are rost să vorbesc. Tot ce știu, tot ce sper, este ca Simion să nu câștige, Ponta să nu intre în turul doi. Am crezut (sau, mai corect spus, am sperat) că doamna Lasconi este cel mai cinstit candidat. Dar greșelile din această campanie, culminând cu promovarea unei știri false, mi-au arătat că nu este ceea ce trebuie pentru România. Celor care m-au înjurat și îmi vor scrie „Păi n-ai văzut, boule, că nu e ce trebuie până acum?” le voi răspunde simplu: am sperat că e altceva. L-am votat pe Klaus Iohannis (ca mulți dintre voi, care acum păreți din nou absorbiți de un singur candidat) și a fost un dezastru. Sper ca de data asta să nu vă înșelați și să fie bine. Nu, nu mai am curajul să pariez pe nimeni și pe nimic. În general, oameni buni, nu mai plecați urechea la ce spune un influencer sau altul. S-ar putea să se înșele și el. Poate fi un bun actor, sportiv, muzician, jurnalist — și totuși, într-un moment, să greșească. Mai bine cântăriți cu mintea voastră ce și cum votați. Vă știți nevoile, prioritățile, crezurile și principiile. Nu vă lăsați influențați atât de ușor. Vă îndemn, așadar, să mergeți la vot și să votați cum credeți de cuviință. Până la urmă, cei mai mulți dintre noi nu vrem decât binele acestei țări. În ce mă privește, voi încerca să mă exprim mai puțin politic și mai mult pe scenă. Dacă veți putea trece peste toate astea, vă aștept la teatru”, a postat Marius Manole.