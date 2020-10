COMENTARIU Lelia Munteanu: Ce înseamnă „o sumă impresionantă" pentru România?

Cu noaptea-n cap, Preşedintele României, de la Bruxelles, a ţinut să fie primul care ne informează: „am obţinut pentru România o sumă impresionantă", adică 79.917.000.000 euro.

Cu noaptea-n cap am rămas ore întregi, calculând.

Klaus Magnus a uitat să spună esenţialul: ce cuprinde suma impresionantă. Cât din cele 80 de miliarde sunt bani nerambursabili, cât împrumuturi şi cât reprezintă bani pentru exerciţiul financiar 2021-2027.

Nici postarea lui Florin Fantastic de la Finanţe nu m-a luminat: „Succes al Preşedintelui României la Bruxelles. Suma RECORD negociată pentru România". Ghinion! Tocmai în ce costă RECORDUL a uitat să ne spună.

Principiul - singurul pe care îl cunosc - e că te lauzi nu cu ce ai obţinut fiindcă ţi se cuvine, ci cu ce reuşeşti să obţii peste, prin negociere. Iar dacă ai obţinut ceea ce ţi se cuvine sau sub, e bine să te impresionezi mai discret.

Dacă din cele 80 de miliarde, suma nerambursabilă e de doar 20 de miliarde (cu chiu cu vai, asta e cifra pe care am găsit-o), după calculele mele, am obţinut cu puţin sub cât ni s-ar cuveni. (Ca să ajung la această concluzie am efectuat operaţii de adunare, scădere şi împărţire, folosind populaţia Uniunii Europene - 444.100.000, populaţia României - nu ştim câţi suntem, dar raportăm vreo 20.000.000, şi cele 750 de miliarde euro alocate reconstrucţiei economice).

Întrebarea e dacă vom reuşi să punem pe hârtie nişte proiecte. Mă gândesc că banii n-o să ni-i împrăştie, ca pe nişte îngrăşăminte, din elicopter.