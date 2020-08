COMENTARIU Lelia Munteanu: Destul cu veştile bune!

Aşa suntem noi: repede ni se urăşte cu binele. Popor nerecunoscător gen.

După ce a promis că măreşte pensiile ca la balamuc - „In acest an obiectivul nostru este ca pensionarii sa primeasca in plus lunar, prin cresterea punctului de pensie, cea mai mare suma pe care au primit-o vreodata” - şi a garantat că în 2021 rupem gura Europei – „putem să garantăm creştere economică începând cu 2021. Romania va evita recesiunea tehnică în 2020 pentru că am luat şi vom lua cele mai bune măsuri pentru economie!” - Florin Fantastic a venit ieri, la ceas de seară, să ne prevină că vine explozia economică:

„O veste excelenta pentru TOŢI românii! Am redus SEMNIFICATIV planul de împrumuturi pentru luna august. V-am spus că vin cu o surpriză majoră. Nu a fost uşor dar am reuşit. Mai urmează şi altele. Avem un buffer la nivel record, în contul nostru de la BNR. Am injectat lichiditate în economie la un nivel record. In special pentru că am investit cele mai mari sume în primele 7 luni din ani din ultimii 10 ani. Dar nu ajunge şi nu ne oprim aici. România are nevoie, aşa cum vedem în toată lumea, şi de dobânzi reale zero sau şi mai bine, negative. Trecem printr-o perioadă de criză fară precedent şi politica economică, fiscală-monetară, trebuie să fie stimulativă (sau, mai clar, să nu afecteze negativ creşterea economică). Am spus că nu vom avea recesiune tehnică în 2020. Dar vreau mai mult pentru că TOŢI românii merită asta. Vreau să avem şi o explozie a creşterii economice în 2021. Doar printr-o politică economică stimulativă putem să atingem acest obiectiv în 2021. Voi face totul pentru ca în 2021 să avem cea mai mare rată a creşterii economice din UE şi să eliminăm efectele negative ale pandemiei”.

Citeşti şi ţi se uluieşte mintea în gândul ei: numai ce şi-a băgat covidul coada şi Florin Fantastic ne promite un fel de economie mutantă, în care o să crească leul de n-o să mai încapă în portofel. Ferească Dumnezeu pe cine stă la bloc.