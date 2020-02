COMENTARIU Lelia Munteanu: Fifth Dimension sau instrumentalizarea politică a Justiţiei

Partidul lui Netanyahu a declanşat războiul dosarelor.

Likud-ul lui Netanyahu şi-a intensificat ofensiva electorală: dezgroapă dosare demult clasate, prezentându-le ca pe nişte speţe care trebuie de urgenţă anchetate.

A început, în urmă cu câteva zile, cu Afacerea Harpaz. Pe scurt: în 2010, Gavriel Ashkenazi, unul dintre fondatorii Kahol Lavan, pe atunci general şi şef al Marelui Stat Major, a fost acuzat, pe baza mărturiei unuia dintre aghiotanţii săi, Boaz Harpaz, că a încercat să compromită alegerea generalului Yoav Galant ca succesor la conducerea Armatei. Procurorul General care l-a trimis în judecată pe Netanyahu, Avichai Mandelblit, era la vremea aceea procuror militar, iar partidul lui Bibi acuză că i-a ţinut partea lui Ashkenazi, tăinuind o serie de documente. Au apărut pe piaţă o serie de stenograme ale unor discuţii vechi de un deceniu, dintre Mandelblit şi Ashkenazi, care fac parte dintre înregistrările clasificate ale acestui caz închis în 2016.

Pentru că Afacerea Harpaz nu e de interes pentru electorat, a fost scos de la naftalină şi aruncat pe piaţă un alt subiect: dosarul Fifth Dimension, în care a fost implicat însuşi Benny Gantz. Speţa aceasta ar trebui să fie glonţul de argint care să-l spulbere pe contracandidatul lui Netanyahu.

Compania de cybersecuritate Fifth Dimension s-a înfiinţat în 2014, iar în 2015 Gantz a fost numit director general (un treseu profesional clasic pentru rezervişti cu grad înalt). În 2016, compania şi-a oferit serviciile Poliţiei - o afacere de milioane, fără licitaţie. Însă actualul co-lider al Kahol Lavan n-a avut nci un amestec în tratative şi nu a semnat nici unul dintre documentele tranzacţiei. Acuzaţia a fost că Fifth Dimension ar fi prezentat, la semnarea contractului, informaţii false despre companie, respectiv despre lista clienţilor şi despre experienţa acesteia. Adevărul e că nu avea nici un client şi experienţa era zero, nu executase nici un produs. De altfel, afaccerea cu Poliţia nu s-a concretizat, iar la scurt timp compania s-a închis din lipsă de fonduri. Investitorul ar fi trebuit să fie un miliardar rus, Viktor Felixovich Vekselberg. Procurorul General Mandelblit a recomandat verificarea cazului, după alegerile din 2 martie. Benny Gantz nu e suspect de nimic, dar în calitate de director general va fi audiat ca martor.

Un exemplu clasic de instrumentare politică a Justiţiei, care riscă să aibă un oarecare succes electoral, mai ales că Gantz a refuzat dezbaterea electorală cu Netanyahu, căruia nu-i poate ţine piept.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.