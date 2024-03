COMENTARIU Lelia Munteanu: „Lumea în care trăim este complicată, pentru că trebuie să ţii în cap, în acelaşi timp, două idei aparent contradictorii"

Sute de manifestanţi pro-palestinieni s-au strâns ieri în faţa Radio City Music Hall, ba unii au vociferat chiar din sală, întrerupând expunerile celor trei. Protestatarii din sală s-au aflat printre cei 5.000 de plătitori de bilet (între 250 şi 500.000 de dolari) la o campanie de strângere de fonduri pentru campania lui Joe Biden (unde s-a adunat suma impresionantă de peste 26.000.000). Afară, demonstranţii şi-au strigat cunoscutele sloganuri – „Genocide Joe has got to go!" şi „Free, Free Palestine". (Este, într-un fel, nedreaptă aversiunea faţă de Joe Biden, cel mai pro-israelian preşedinte din istoria Americii). Înăuntru, situaţia din Gaza a tensionat atmosfera. Fiecare dintre cei trei, începând cu preşedintele în exerciţiu, a trebuit să se exprime în legătură cu destinul palestinienilor.

„Unul dintre cele mai importante motive în favoarea alegerii preşedintelui Biden este că îi pasă cu adevărat să păstreze existenţa Israelului, ceea ce Hamas nu face", a spus Bill Clinton. Şi a continuat: „Este foarte important pentru el să ofere palestinienilor o stare decentă de autonomie şi sprijinul de care au nevoie pentru auto-determinare (...). Lumea în care trăim este complicată, pentru că trebuie să ţii în cap, în acelaşi timp, două idei aparent contradictorii. Dar nu uita, mai ales dacă eşti mai tânăr şi tot ce ştii este că guvernul israelian care neagă drepturile palestinienilor: Joe Biden declară că vrea o soluţie cu două state. Şi trebuie să aveţi încredere că va lucra pentru ea! Trebuie să acţionăm pentru a atenua suferinţa cetăţenilor palestinieni complet nevinovaţi şi pentru a nu permite ca securitatea Israelului să fie afectată din cauza legitimităţii palestinienilor de a dori un stat".

Barack Obama a încercat o argumentaţie emoţională: „Când te uiţi la o situaţie ca aceea pe care o vedem în Gaza şi Israel, ţi se rupe inima, în primul rând la un masacru de o cruzime incredibilă. De asemenea, se poate spune că sprijinim fără echivoc poporul din Israel şi posibilitatea sa de a exista şi de a-şi întemeia familii şi aşa mai departe - care este poziţia lui Joe! - şi, în acelaşi timp, putem, de asemenea, să ne frângem inimile când vedem oameni nevinovaţi ucişi şi să încercăm să ducem toate astea la un bun sfârşit, într-o modalitate în care cele două popoare să poată trăi în pace, alături. Nu este o sarcină uşoară, dar poţi avea claritate morală şi convingeri puternice şi totuşi să recunoşti că lumea este complicată şi că aceste probleme sunt greu de rezolvat".

Cuvinte de complezenţă, balet de campanie. Visul multor preşedinţi americani (inclusiv al celor care s-au adunat festivitatea de la New York) a fost rezolvarea paşnică a conflictului israeliano-palestinian cu soluţia creării a două state. Nu merg cu optimismul până într-acolo încât să cred că Joe Biden, în eventualitatea unui al doilea mandat, va reuşi. Poate şi pentru că la care se referea Clinton că trebuie să le ţii în cap în acelaşi timp nu sunt „aparent" ci de-a dreptul contradictorii.