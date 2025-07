Ucrainenii susțin că drone fabricate în China ar fi avariat clădirea consulatului chinez din Odesa

De asemenea, oficialii ucrainenii spun că în mod ironic, în timpul atacurilor aeriene asupra orașului Odesa, consulatul Chinei a fost avariat.

Ucraina susține că drone construite în China au fost folosite în atacul rusesc asupra Kievului. Experții au analizat resturile de pe teren și au descoperit originea chineză a dronelor, potrivit Sky News.

🇺🇦❗️🇨🇳 Sybiha: We discovered in Kyiv a component of a Russian-Iranian Shahed-136, which was made in China and supplied just recently.

😳 And right on the eve, the Chinese Consulate General’s building in Odesa suffered minor damage as a result of Russian strikes on the city. pic.twitter.com/Cs6osONmhP

— The Ukrainian Review (@UkrReview) July 4, 2025