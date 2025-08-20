Misterul „Ochiului lui Sauron” a fost rezolvat: ce au descoperit astronomii după 50 de ani

De mai bine de o jumătate de secol, o galaxie aflată la miliarde de ani-lumină a nedumerit astronomii. PKS 1424+240, un așa-numit blazar, ascunde în centrul său o gaură neagră supermasivă care aruncă în spațiu jeturi spectaculoase de plasmă. Unul dintre aceste jeturi este orientat direct spre Pământ, făcând ca galaxia să pară că arde cu o intensitate amețitoare. Fenomenul a fost poreclit „Ochiul lui Sauron”, datorită asemănării vizuale cu emblematica privire din Stăpânul Inelelor.

Dar misterul a persistat: dacă îndepărtata galaxie este unul dintre cei mai luminoși producători de neutrini din Univers, cu raze gamma asociate jeturilor supraluminice, de ce păreau jeturile mult prea lente pentru a explica lumina generată?

Un câmp magnetic aproape perfect

Răspunsul a venit după 15 ani de observații cu rețeaua de radiotelescoape Very Long Baseline Array. O echipă condusă de astronomul Yuri Kovalev, de la Institutul Max Planck pentru Radioastronomie, din Germania, a reușit să cartografieze câmpurile magnetice din jet. „Când am reconstruit imaginea, a fost absolut uluitoare. Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător: un câmp magnetic aproape perfect, în formă de inel, cu un jet orientat direct către noi”, a explicat cercetătorul, citat de Science Alert.

Viteza reală, ascunsă de o simplă iluzie cosmică

Explicația este simplă și spectaculoasă: privim aproape exact „pe țeava” jetului. Din perspectiva noastră, această aliniere face ca jetul să pară mai lent, deși în realitate se mișcă cu viteze apropiate de viteza luminii.

„Această aliniere provoacă o amplificare a luminozității de peste 30 de ori. În același timp, jetul pare să se miște încet din cauza efectelor de proiecție – o iluzie optică clasică”, spun astronomii.

Jeturile de plasmă, acceleratoare cosmice de particule

Jeturile „Ochiului lui Sauron” nu sunt doar spectaculoase vizual, ci și importante pentru fizica de frontieră. Ele confirmă că nucleele galactice active, cu găuri negre supermasive, acționează ca niște acceleratori naturali uriași, nu doar pentru electroni, ci și pentru protoni – particulele responsabile de producerea neutrinilor de energie foarte mare, observați pe Pământ.

„Rezolvarea acestui miser confirmă că nucleele galactice active, cu găuri negre supermasive, sunt surse puternice de particule cu energii extrem de mari” a relatat astronomul Yuri Kovalev, care a coordonat analiza celor 15 ani de observaţii.