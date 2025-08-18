China prelungește ancheta privind produsele lactate din UE

Ministerul Comerțului a declarat că a prelungit perioada de anchetă până la 21 februarie 2026, invocând complexitatea cazului.

Decizia Beijingului de a prelungi ancheta asupra unor produse din brânză, lapte și smântână din UE vine după ce, în iunie, a prelungit ancheta asupra cărnii de porc europene, de care este și un cumpărător important, iar în iulie a anunțat impunerea de taxe asupra producătorilor de coniac din UE, deși marii producători de coniac au fost scutiți, cu condiția să vândă la un preț minim sau mai mare, potrivit Reuters.

Armistițiu comercial

China caută o armistițiu comercial durabil cu Statele Unite și UE pentru a-și păstra motorul exporturilor, în contextul în care se confruntă cu perspectiva revizuirii modelului său economic, spun analiștii, în condițiile în care cererea internă este încă în stagnare.

Tensiunile comerciale dintre China și UE au izbucnit în 2023, când Comisia Europeană – care supraveghează politica comercială a blocului – a lansat o anchetă antisubvenții asupra vehiculelor electrice (EV) fabricate în China, acuzând Beijingul că inundă piața cu exporturi susținute de stat.

În aprilie anul acesta, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că UE și China au convenit să analizeze stabilirea unor prețuri minime pentru vehiculele electrice fabricate în China, în locul tarifelor impuse de UE anul trecut.

Cele două părți nu au ajuns încă la un acord.

„Beijingul speră în continuare să ajungă la un acord cu UE cu privire la o lungă listă de conflicte comerciale”, a declarat Even Rogers Pay, analist la Trivium China, cu sediul la Beijing, specializat în agricultură.

„Această anchetă – împreună cu ancheta privind carnea de porc din UE, care a fost prelungită în iunie – reprezintă monede de schimb importante în negocierile în curs privind tarifele UE pentru vehiculele chinezești cu energie nouă”, a spus ea.

China a anunțat inițial ancheta privind produsele lactate în urmă cu un an, la o zi după ce Bruxelles a revizuit taxele vamale pentru vehiculele electrice fabricate în China, dar s-a abținut să le abandoneze, așa cum a solicitat Beijingul.