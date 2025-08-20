Un chinez, condamnat în Statele Unite pentru livrarea de arme către Coreea de Nord

Shenghua Wen, în vârstă de 42 de ani, a primit aproximativ 2 milioane de dolari de la oficiali nord-coreeni pentru a transporta armele din California.

Rezident al orașului Ontario, California, Wen se află în detenție din decembrie 2024. În iunie, el și-a recunoscut vinovăția pentru conspirație în vederea încălcării International Emergency Economic Powers Act și pentru faptul că a acționat ca agent ilegal al unui guvern străin.

Cazul lui Wen scoate în evidență diversele metode prin care Coreea de Nord ocolește sancțiunile internaționale privind comerțul cu arme.

Descriindu-l pe Wen drept „străin ilegal”, Departamentul de Justiție a precizat că acesta a intrat în SUA cu viză de student în 2012 și a rămas în țară după ce viza sa a expirat în decembrie 2013.

„Înainte de a intra în Statele Unite, Wen s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului nord-coreean la o ambasadă nord-coreeană din China”, a declarat agenția. „Acești oficiali guvernamentali i-au cerut lui Wen să procure bunuri în numele Coreei de Nord”.

Doi oficiali nord-coreeni l-au contactat pe Wen printr-o platformă de mesagerie online în 2022 și i-au cerut să transporte ilegal arme și alte bunuri din SUA către Coreea de Nord, potrivit Departamentului de Justiție.

În 2023, el a expediat cel puțin trei containere cu arme de foc din portul Long Beach către China, având ca destinație finală Coreea de Nord. Un astfel de container, declarat ca transporta un frigider, a ajuns în Hong Kong în ianuarie 2024 înainte de a fi trimis la Nampo, Coreea de Nord.

El a cumpărat, de asemenea, o afacere cu arme în Houston cu bani proveniți de la un contact nord-coreean și a transportat armele din Texas în California, unde acestea au fost pregătite pentru expediere.

În septembrie anul trecut, Wen a achiziționat aproximativ 60.000 de cartușe de 9 mm, planificând să le trimită în Coreea de Nord.

Autoritățile americane au precizat că Wen a obținut și „tehnologie sensibilă” pe care intenționa să o trimită, inclusiv un dispozitiv de identificare a amenințărilor chimice și un receptor portabil broadband.