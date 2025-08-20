Compania chineză Xiaomi intră pe piața europeană a mașinilor electrice

Compania chineză de tehnologie Xiaomi a anunțat marți că va începe să vândă mașini electrice în Europa începând cu 2027, potrivit președintelui său, Lu Weibing, în declarații relatate de mai multe instituții media specializate din sector după prezentarea rezultatelor sale pentru al doilea trimestru al anului 2025, scrie EFE.

Anunțul vine într-un moment în care Uniunea Europeană (UE) își menține tarifele pentru mașinile electrice chinezești, după ce a acuzat Beijingul că creează concurență neloială prin „subvenții neloiale”, deși negociază înlocuirea acestor tarife cu prețuri minime.

În timpul evenimentului de marți, Xiaomi a raportat că a livrat 81.302 vehicule în al doilea trimestru al anului 2025, o creștere de 197,7% față de anul precedent, și că veniturile diviziei sale de vehicule electrice s-au triplat, ajungând la 20,6 miliarde de yuani (2,869 miliarde de dolari, 2,456 miliarde de euro).

Cerere record pentru modelul YU7

Compania a subliniat, de asemenea, că noul său model YU7, lansat în iunie, a înregistrat o cerere record, cu 240.000 de comenzi confirmate în primele 18 ore pe piață.

Lu a explicat că, deși industria auto și-a redus pierderile la 300 de milioane de yuani (42 de milioane de dolari, 36 de milioane de euro) în al doilea trimestru, compania are încă investiții semnificative și nu se așteaptă la profituri susținute pe termen scurt.

În același trimestru, compania a obținut venituri totale de 116 miliarde de yuani (16,158 miliarde de dolari, 13,831 miliarde de euro), în creștere cu 30,5% față de anul precedent, în timp ce profitul net ajustat s-a ridicat la 10,8 miliarde de yuani (1,504 miliarde de dolari, 1,288 miliarde de euro), cu 75,4% mai mare decât în anul precedent.

Xiaomi se așteaptă să încheie anul 2025 cu o creștere a veniturilor de peste 30%, susținută de extinderea afacerii sale în industria auto și de consolidarea poziției sale pe piața globală a smartphone-urilor.