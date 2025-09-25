Un gigant chinez din minerit intră în topul mondial, depășind 100 de miliarde de dolari la bursă

Zijin Mining Group Co se alătură astfel unor giganți globali ai industriei, precum Rio Tinto (Marea Britanie-Australia) și BHP Group (Australia), confirmând o ascensiune spectaculoasă într-un sector dominat istoric de companii occidentale.

Acțiunile companiei listate la Shanghai au încheiat ziua de joi la cel mai ridicat nivel din istoria sa, ducând valoarea totală de piață la aproximativ 732 miliarde de yuani (103 miliarde de dolari). Bursa din Shanghai se închide înainte de prânz, ora României, astfel că ziua de tranzacționare se încheie mai devreme.

Această creștere vine pe fondul scumpirii metalelor-cheie pe care le exploatează: aurul și cuprul. „Stocul s-a dublat în 2025, cu aurul atingând noi recorduri și cuprul fiind pe cale să înregistreze cel mai bun an din istorie în privința prețului mediu”, notează Bloomberg.

Metalele prețioase din spatele succesului

Compania chineză, care își are originea într-o mică mină de aur din sud-estul Chinei în anii 1980, a fost fondată de Chen Jinghe, un geolog care este și în prezent președintele grupului.

„Este o ascensiune remarcabilă, care este depășită acum, ca valoare de piață, doar de două grupuri miniere de renume mondial: Rio Tinto și BHP”, spun analiștii.

Valoarea de piață a unei companii (capitalizarea bursieră) reprezintă cât ar costa, teoretic, cumpărarea tuturor acțiunilor ei de pe bursă. Depășirea pragului de 100 de miliarde de dolari înseamnă că investitorii au încredere masivă în potențialul și veniturile viitoare ale companiei.

Firma s-a concentrat puternic în ultimii ani pe extracția și procesarea aurului și cuprului, două dintre cele mai căutate metale în contextul actual. Aurul este considerat un activ de refugiu în vremuri de incertitudine economică, iar cuprul – esențial pentru industria electronică și tranziția energetică (vehicule electrice, panouri solare, rețele electrice).

În prima jumătate a anului, 77% din veniturile companiei au venit doar din aceste două metale.

Listare internațională pentru divizia de aur

Grupul va lista marțea viitoare pe bursa din Hong Kong o filială denumită Zijin Gold International Co., care administrează minele de aur din afara Chinei. Compania speră să atragă 3,2 miliarde de dolari din această ofertă publică. Noua entitate va rămâne în continuare sub controlul grupului-mamă.

Reușita chineză vine într-un moment în care Europa își reduce activitatea minieră, din motive de mediu și costuri ridicate, devenind tot mai dependentă de importuri. Uniunea Europeană importă în prezent peste 90% din materiile prime critice de care are nevoie pentru industriile strategice, cum ar fi tranziția energetică, producția de baterii, echipamente electrice și tehnologie verde. În schimb, firme asiatice – în special chineze – investesc masiv în mine din întreaga lume, dominând lanțurile de aprovizionare cu materii prime esențiale.

Potrivit datelor Comisiei Europene, UE este 100% dependentă de importuri pentru 17 din cele 30 de materii prime critice.