Țara europeană care oferă cele mai mari subvenții guvernamentale pentru achiziționarea de vehicule electrice

Țările care oferă cele mai generoase subvenții guvernamentale pentru achiziționarea de vehicule electrice (EV) în 2025 sunt Italia, care își lansează programul la jumătatea lunii octombrie, urmată îndeaproape de Polonia și Grecia, potrivit cercetării Euronews Business.

Deoarece vânzările de vehicule electrice sunt încă limitate de prețurile ridicate și de lipsa stațiilor de încărcare în Europa, țările au implementat o mare varietate de scheme. Acestea vizează stimularea vânzărilor de vehicule cu emisii zero, în efortul de a îndeplini obiectivele UE privind emisiile de carbon. Obiectivele impun ca flota de autoturisme noi să își reducă emisiile de CO2 cu 55% până în 2030.

Deși au existat schimbări de când Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA) a publicat raportul său pe această temă în aprilie, folosind cele mai recente informații publicate de guvern, am stabilit unde în Europa persoanele fizice pot obține cel mai mare sprijin pentru achiziționarea unui vehicul electric, potrivit Euronews.

Cercetarea nu include stimulente pentru întreprinderi și nu ia în considerare subvențiile regionale sau locale, ci ia în considerare numai programele care au fost lansate pentru a începe până în octombrie 2025.

Italia a lansat un nou stimulent

Italia a anunțat recent lansarea unui nou stimulent, care oferă aproximativ 11.000 de euro persoanelor fizice, acoperind până la 30% din prețul total de achiziție al unui autoturism electric nou. Valoarea stimulentului depinde de venit, iar autoturismele cu un preț mai mare de 42.700 de euro, inclusiv TVA, sunt excluse din acest program.

Vânzările de vehicule electrice în Italia sunt deosebit de scăzute, potrivit ACEA. Vehiculele electrice cu baterie (BEV) au avut o cotă de piață de 5.2% între ianuarie și iulie 2025. Media UE a fost de aproximativ 15%.

Alte țări care oferă subvenții substanțiale

Grecia și Polonia oferă fiecare aproximativ 9.000 de euro în subvenții pentru persoane fizice.

În Grecia, la această sumă se adaugă încă 2.000 de euro pentru casarea unui vehicul vechi poluant și 1.000 de euro dacă cumpărătorul are sub 29 de ani. În plus, țara oferă stimulente fiscale generoase. Vehiculele electrice cu baterie (BEV) sunt scutite de taxa de înmatriculare, iar vehiculele cu cele mai scăzute emisii sunt, de asemenea, scutite de taxa de circulație. Grecia a avut o cotă de piață de 5.3% pentru vehiculele electrice cu baterie (BEV) între ianuarie și iulie.

Polonia impune, de asemenea, o taxă de înmatriculare zero pentru vehiculele electrice cu baterie, unde cota de piață a acestor vehicule a fost de 5.4 % în primele șapte luni ale anului.

Alte țări cu subvenții guvernamentale foarte generoase includ Slovenia, unde oamenii pot obține până la 7.200 de euro pentru a ajuta la achiziționarea unui BEV nou cu un preț de până la 35.000 de euro (inclusiv TVA). Stimulentul este completat cu o taxă minimă de înmatriculare pentru BEV-uri. Această categorie reprezintă 9.2% din piața țării.

Spania oferă un ajutor direct puțin mai mic la achiziție, între 4.500 și 7.000 de euro pentru vehiculele electrice cu baterie (2.500-5.000 de euro pentru vehiculele electrice hibride), dar acesta este combinat cu o serie de stimulente fiscale. Acestea includ o reducere a impozitului pe venit cu 15% din costul de achiziție, până la maximum 3.000 de euro, și o reducere de 75% a taxei de drum în principalele orașe, potrivit ACEA. Vehiculele electrice cu baterie au reprezentat 7,8% din piață între ianuarie și iulie.

Altfel de stimulente

Cu toate acestea, cele mai eficiente scheme nu sunt neapărat cele care oferă cele mai mari stimulente directe la preț.

Țările nordice, inclusiv Norvegia și Danemarca, cu cea mai mare proporție de vehicule electrice cu baterie pe șosele (cote de piață de 94.1% și, respectiv, 64.3%), nu oferă stimulente directe la achiziție.

Vehiculele electrice cu baterie din Norvegia sunt scutite de TVA, taxe de import și taxe de înmatriculare și beneficiază de reduceri la taxa anuală de drum și la costurile de taxare și transport cu feribotul. În Danemarca, vehiculele cu emisii zero plătesc 40 % din taxa de înmatriculare, cu o deducere suplimentară de 22.170 EUR. Cetățenii acestei țări plătesc taxe de proprietate pe autovehicule în funcție de emisiile de CO2 ale vehiculului.

Unele țări, printre care Austria, tocmai au eliminat stimulentele pentru persoanele fizice care achiziționează vehicule electrice cu baterie, în timp ce altele, printre care Suedia, propun noi stimulente. Țara propune o subvenție în valoare de 4.938 EUR pe o perioadă de 36 de luni, exclusiv pentru familiile cu venituri mici din zonele rurale, pentru achiziționarea de vehicule electrice. Se preconizează că prima va intra în vigoare în ianuarie 2026.

Franța și-a redus bugetul pentru subvenționarea vehiculelor electrice, dar oferă în continuare un pachet considerabil de stimulente. A doua cea mai mare economie a UE este pe cale să adauge 1.000 de euro pentru fiecare achiziție de vehicul electric produs în Europa, cu condiția ca prețul acestuia să fie sub 47.500 de euro.

Finlanda are în vedere un nou program de stimulente pentru casarea vehiculelor, care ar putea oferi un sprijin de până la 2.500 de euro celor care adoptă un vehicul cu emisii reduse și casă un autoturism vechi de peste zece ani.