Mașina compactă alimentată cu energie solară care conduce revoluția vehiculelor electrice din Tunisia

Mașinile sale compacte și camionetele de marfă au panouri solare pe acoperiș. Deși vehiculele au încă baterii cu litiu și pot fi conectate și încărcate acasă sau pe drum, panourile solare le oferă acces la o sursă de energie gratuită, încărcând bateriile direct. Până în prezent, compania a fabricat doar 100 de vehicule, dar intenționează să se extindă și să crească exporturile în anul următor.

„Celulele solare ne furnizează peste 50% din necesarul nostru”, spune Boubaker Siala, fondatorul și CEO-ul Bako Motors. „De exemplu, B-Van, pentru uz comercial, poate beneficia de energie gratuită pentru aproximativ 50 de kilometri pe zi… 17.000 de kilometri pe an. Este enorm”.

Compania, fondată în 2021, a început să producă vehicule de marfă cu trei roți, dar de atunci a trecut la modele cu patru roți. B-Van, care poate transporta 400 de kilograme de marfă și are o autonomie de 100 până la 300 de kilometri, este proiectat pentru logistică și livrări pe ultima milă, cu prețuri începând de la 24.990 dinari tunisieni (8.500 dolari), potrivit CNN.

Celălalt este Bee, un mic automobil cu două locuri, cu o autonomie de 70 până la 120 de kilometri și o viteză maximă de 45 de kilometri pe oră. Este conceput pentru deplasările zilnice în oraș și are un preț de pornire de 18.264 dinari tunisieni (6.200 dolari).

Khaled Habaieb, directorul operațional al Bako Motors, a declarat pentru CNN că se lucrează și la un al treilea model, X-Van, care va avea două locuri și un spațiu de încărcare mai mare.

El spune că peste 40% din piesele fiecărui vehicul sunt produse local, inclusiv bateriile cu litiu-fier-fosfat și oțelul. Acest lucru contribuie la crearea de locuri de muncă atât de necesare la nivel local, adaugă Habaieb.

Extinderea

La nivel global, startup-uri precum Aptera Motors din SUA dezvoltă mașini cu panouri solare. Acoperirea lor este mai extinsă și oferă autonomii mai mari, dar sunt și mult mai scumpe, costând în jur de 30.000 de dolari. Bako Motors încearcă să umple un gol pe piața africană, menținând în același timp prețurile accesibile.

Printre jucătorii mai consacrați de pe piața convențională a mobilității electrice din Africa se numără BasiGo, cu flota sa de sute de autobuze electrice care operează în Kenya și Rwanda, și Spiro, unul dintre principalii furnizori de motociclete electrice, care aprovizionează șapte țări africane, dar Bako Motors se distinge prin utilizarea energiei solare.

„Este un concept foarte bun, deoarece ajută la extinderea autonomiei vehiculului electric”, spune Bob Wesonga, asociat de operațiuni și cercetare pentru Africa E-Mobility Alliance, un grup de reflecție.

Una dintre cele mai mari piedici

„Una dintre cele mai mari piedici în adoptarea vehiculelor electrice a fost anxietatea legată de autonomia acestora. Dacă poți spune unei persoane că, în timp ce bateria în sine oferă o autonomie de 250 de kilometri la încărcare completă, energia solară poate extinde această autonomie cu încă 50 de kilometri, aceasta va avea încrederea necesară pentru a alege un vehicul electric”.

El adaugă că tendințele în domeniul mobilității electrice în Africa sunt localizate. „Diferite țări africane au moduri de transport diferite”, spune el, citând faptul că în Africa de Sud conduc vehiculele cu patru roți pentru pasageri, în timp ce în Kenya motocicletele sunt regele.

Acest lucru înseamnă că există loc pe piață pentru mulți jucători, mai ales dacă producția locală permite companiilor să abordeze problemele locale de infrastructură, cum ar fi calitatea drumurilor, cu proiectele lor. Prin producția locală, „vehiculele se adaptează nevoilor de mobilitate ale continentului”, spune el, stimulând în același timp economia și creând locuri de muncă.

În prezent, Bako Motors este o companie mică, dar recent a început construirea unei a doua fabrici, mai mari, în Tunisia, care se preconizează că va fi deschisă spre sfârșitul anului 2026, și își propune să producă până la 8.000 de vehicule pe an pentru Africa, Orientul Mijlociu și Europa.