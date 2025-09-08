Într-un comunicat emis luni de miniștrii Tranziției Ecologice și Energiei, aceștia au explicat că noul bonus va intra în vigoare la 1 octombrie și se va adăuga „bonusului ecologic” care este în vigoare de la 1 iulie, scrie EFE.

Asta înseamnă că la cei 1.000 de euro se va adăuga „bonusul ecologic” la care sunt eligibile toate persoanele fizice, cu sume în funcție de veniturile lor și până la maximum 4.200 de euro.

Lista mașinilor, actualizată lunar

Lista vehiculelor eligibile va fi făcută publică „în zilele următoare” și va fi actualizată lunar.

Miniștrii au justificat acest lucru în declarația lor pentru a „încuraja relocarea lanțului valoric al vehiculelor electrice și a sprijini ocuparea forței de muncă în industrie pe continentul nostru”.

„Confruntată cu o concurență internațională puternică”, au remarcat aceștia, „Europa trebuie să își consolideze producția” pentru a o alinia cu „agenda sa strategică de autonomie”.

„Franța apără această viziune și reafirmă faptul că producția este o condiție prealabilă a suveranității. Ambiția de mediu este un mijloc de reindustrializare”, au remarcat aceștia.

Bateriile pentru vehiculele electrice vândute în Europa, care până acum provin în mare parte din Asia, pot reprezenta 40% din prețul total al unui vehicul electric.

Mai multe dintre companiile care au investit în construirea de fabrici de baterii în UE se confruntă cu dificultăți, inclusiv probleme de competitivitate din cauza prețurilor la energie, dar și acces la materii prime, pe care China le controlează în mare măsură.