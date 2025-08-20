Papa Leon cheamă la o zi de post și rugăciune pentru pace în Ucraina și în lume

Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel emoționant la credincioși să dedice ziua de vineri, 22 august, postului și rugăciunii pentru pace, în special în Ucraina și în alte regiuni afectate de războaie.

În audiența generală de miercuri, de la Vatican, Suveranul Pontif a subliniat nevoia urgentă de solidaritate spirituală: „Pe măsură ce Pământul nostru continuă să fie rănit de războaie în Țara Sfântă, în Ucraina și în multe alte regiuni, îi invit pe toți credincioșii să trăiască ziua de vineri, 22 august, în post și rugăciune”, a spus Papa Leon, adresându-se celor prezenți în Piața Sfântul Petru, potrivit Reuters.

Apel dincolo de confesiuni

Liderul bisericii catolice a încurajat oamenii să se roage pentru „pace și dreptate” și pentru „ștergerea lacrimilor celor care suferă din cauza conflictelor armate aflate în desfășurare”.

Deși adresat în primul rând catolicilor, mesajul Papei Leon a fost formulat ca un apel universal, deschis tuturor credincioșilor, indiferent de confesiune sau tradiție religioasă. Vaticanul a precizat că ziua de rugăciune nu are doar o dimensiune spirituală, ci și una comunitară, încurajând parohiile, grupurile de tineri și organizațiile creștine să organizeze momente colective de rugăciune și solidaritate.

Un mesaj consecvent: pace prin dialog

Apelul pentru ziua de vineri se înscrie într-o linie de mesaje consecvente pe care Papa Leon XIV le-a transmis încă de la instalarea sa, atât în privința războiului din Ucraina, cât și a celorlalte conflicte care devastează omenirea.

Sărbătorind Adormirea Maicii Domnului la Castel Gandolfo, Suveranul Pontif a amintit și de cuvintele predecesorului său, Papa Pius al XII-lea, care, în timpul celui de-al doilea război mondial, a proclamat dogma Adormirii Maicii Domnului, sperând ca omenirea să fie ferită de tragedia războaielor: „Cât de actuale sunt aceste cuvinte și acum! Din nefericire, și astăzi ne simțim neputincioși în fața răspândirii unei violențe tot mai asurzitoare, insensibilă la orice mișcare de umanitate”.

Sărbătoarea a coincis cu ziua în care președintele american Donald Trump s-a întâlnit în Alaska cu omologul său rus pentru negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina.

„Există întotdeauna loc pentru pace”

„Nu trebuie să ne resemnăm în fața logicii conflictului armat. Există întotdeauna loc pentru dialog, pentru respect reciproc și pentru pace”, a avertizat Papa Leon, care a avut și contacte directe cu liderii implicați în conflicte.

Pe 9 iulie, el s-a întâlnit pentru a doua oară cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar pe 4 iunie a vorbit la telefon cu Vladimir Putin, căruia i-a cerut „un gest care să promoveze pacea”, insistând pe „importanța dialogului pentru găsirea de soluții la conflict”.

Pontiful a repetat în mai multe rânduri că Biserica trebuie să rămână un spațiu de reconciliere și să încurajeze diplomația, iar oamenii de bună credință pot contribui prin rugăciune și solidaritate cu cei afectați de război.