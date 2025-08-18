Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism în China după apeluri la boicot

Conform The Guardian, Swatch Group a anunțat, sâmbătă, că a eliminat din toate canalele o reclamă care a stârnit un val de critici în China.

În materialul promoțional, un model asiatic apărea trăgându-și cu degetele colțurile ochilor, gest considerat de mulți utilizatori ai rețelelor sociale drept ofensator și rasist.

„Ne cerem scuze sincer pentru orice neplăcere sau neînțelegere pe care aceasta le-ar fi putut provoca”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe Instagram și Weibo.

Reacțiile nu s-au oprit însă la scuze.

Numeroși utilizatori au cerut sancționarea companiei și boicotarea mărcilor deținute de Swatch, printre care Blancpain, Longines și Tissot.

„Imaginea brandului s-a prăbușit. Cred că pot să-și ceară scuze și să repare totul? Nu e atât de simplu”, a scris un utilizator de Weibo cu peste un milion de urmăritori.

China reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru Swatch Group, dar compania se confruntă cu dificultăți pe fondul încetinirii economiei și al orientării consumatorilor către branduri mai accesibile.

În iulie, grupul a raportat o scădere de 11,2% a vânzărilor nete în prima jumătate a anului, punând declinul exclusiv pe seama cererii slabe din China.