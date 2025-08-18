China este acuzată de comportament agresiv și că sprijină războiul Rusiei în Ucraina

„China amenință în mod regulat, mai mult sau mai puțin deschis, să modifice unilateral status quo-ul și să deplaseze granițele în favoarea sa”, a declarat Johann Wadephul în timpul unei vizite în Japonia, denunțând comportamentul Beijingului în strâmtoarea Taiwan și în mările Chinei de Est și de Sud.

„Orice escaladare în această zonă de importanță vitală pentru comerțul internațional ar avea consecințe grave asupra securității și economiei mondiale”, a adăugat ministrul după o întrevedere cu omologul său japonez Takeshi Iwaya.

O declarație publicată duminică, înainte de vizita lui Johann Wadephul în Japonia și ulterior în Indonezia, menționa că China „își afirmă din ce în ce mai mult supremația regională și, făcând acest lucru, pune de asemenea sub semnul întrebării principiile dreptului internațional”.

„Comportamentul tot mai agresiv al Chinei (…) are implicații și pentru noi, în Europa: principiile fundamentale ale coexistenței noastre la nivel mondial sunt puse în joc aici”, a mai declarat ministrul, potrivit comunicatului.

El a criticat, de asemenea, „sprijinul Chinei pentru mașina de război rusă” din Ucraina. „Fără acest sprijin, războiul de agresiune împotriva Ucrainei nu ar fi posibil. China este cel mai mare furnizor de bunuri cu dublă utilizare pentru Rusia și cel mai bun client al acesteia pentru petrol și gaze”, a afirmat Johann Wadephul.