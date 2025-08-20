Petrolul rusesc este cumpărat de China iar cererea indiană scade în urma taxelor impuse de Trump

Cel puțin 15 transporturi de petrol rusesc au fost contractate de rafinăriile chineze pentru livrare în octombrie și noiembrie, au declarat analiștii.

China și India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc după invazia Moscovei în Ucraina, în 2022, care a determinat țările occidentale să evite exporturile sale.

În iulie, Trump a amenințat că va impune tarife secundare asupra bunurilor provenite din țările care importă petrol rusesc, pentru a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina. La începutul lunii august, el a anunțat o taxă suplimentară de 25% asupra exporturilor Indiei către SUA, peste o altă taxă de 25% deja existentă, din cauza importurilor indiene de petrol și gaze rusești. Această decizie a dus la o reducere bruscă a achizițiilor Indiei.

Săptămâna trecută, rafinăriile de stat chineze, precum și cele mari private, au cumpărat aproximativ 13 transporturi de țiței rusesc din vest pentru livrare în octombrie și cel puțin două transporturi pentru noiembrie, a declarat Muyu Xu, analist senior pentru petrol la compania Kpler, care monitorizează datele privind mărfurile și transportul maritim.

Cele 15 transporturi de petrol, fiecare variind de obicei între 700.000 și 1 milion de barili, vor fi încărcate din porturile arctice și de la Marea Neagră ale Rusiei, livrări care merg, de regulă, către India și nu către China, dată fiind distanța.