Cum războiul din Ucraina a îmbogățit un tânăr de 31 de ani cu peste 250 de milioane de dolari

Christopher Eppinger a transformat tulburările geopolitice în câștig personal, obținând peste 250 de milioane de dolari din tranzacționarea a miliarde de dolari în petrol între 2022 și 2025, scrie Financial Times.

În timp ce marile companii occidentale s-au retras după invazia Rusiei, tânărul german a umplut golul, folosind regulile plafoanelor de preț și o rețea agresivă de contacte pentru a construi CE Energy.

Începuturi ambițioase

Născut lângă Hamburg din părinți proveniți din fosta URSS, Eppinger i-a idolatrizat pe magnații petrolului, și-a găsit mentori în cercurile de trading și a urmărit primele oportunități în rafinăriile și câmpurile petroliere din Kazahstan.

Când sancțiunile au bulversat canalele tradiționale, a profitat de ambiguitățile legislative, menținând conformitatea legală, dar atrăgând suspiciuni etice din partea partenerilor prudenți.

Plafoanele de preț, în loc să blocheze fluxurile, au creat reguli pe care le-a navigat cu precizie: cumpărând transporturi de origine rusă sub plafon sau folosind certificate de amestec non-rusesc.

Credit și risc

A exploatat creditul deschis după retragerea băncilor, mișcând volume uriașe cu un personal minim: veniturile precedau plățile, generând marje uriașe și acumulare rapidă de capital.

Ascensiunea sa s-a bazat pe relații cu intermediari precum Mercantile & Maritime și entități noi din Dubai, alimentând operațiunile Uniper și Vitol din Fujairah.

Când Uniper a contestat originea kazahă a unei încărcături, întârzierile au amenințat colapsul, firma Latham & Watkins a câștigat disputa, iar Eppinger a învățat să redirecționeze vânzările prin Gulf Petrol Supplies.

Construirea lanțurilor de aprovizionare

Tejarinaft și alți intermediari au livrat petrol rusesc în rezervoare din EAU, obținând certificate de amestec acceptate, astefel, CE Energy a furnizat petrol către Brazilia, Spania și China.

Jurnalele de tranzacții arată sute de mii de tone livrate direct din porturile rusești sau prin sistemele Fujairah. Avocații au confirmat că documentele nu necesitau verificări suplimentare.

Îndrăzneala publică reflecta extravaganța privată: între renovări de vile la Cannes și achiziții de artă, Eppinger sărbătorea cu șampanie, conducând afacerea aproape exclusiv de pe iPhone-ul său.

Dinamica industriei

El descrie comerțul cu petrol ca pe un „teren de liceu” dominat de ego-uri, unde intimidarea, viteza și curajul decid succesul.

Talentul său de a lega prietenii era dublat de impulsivitate. Relația cu traderul Murtaza Lakhani s-a deteriorat din cauza disputelor financiare, culminând cu mesaje jignitoare pentru care ulterior și-a cerut scuze.

În ciuda controverselor, a recrutat directori, inclusiv un fost manager Uniper, rebranduind CE Energy ca Petrichor și planificând un viitor mai puțin dependent de petrolul rusesc.

Schimbarea sancțiunilor și pauza strategică

Creșterea dorinței SUA de a sancționa traderii din Dubai, indiferent de plafon, l-a forțat să facă o pauză, iar lipsa creditului deschis l-a trimis la Geneva pentru a obține finanțare bancară.

Le-a spus creditorilor că profiturile proveneau clar din fluxuri rusești, dar respectau plafoanele, și era convins că relațiile îi vor deschide drumul spre extindere.

Christopher Eppinger vorbește despre „adăugarea de zerouri” și colecționarea de tablouri semnate de Picasso, dar spune că adevăratul scop este durabilitatea, acționând rapid ori de câte ori apare o nouă fereastră de oportunitate.

Semnificație și viitor

Povestea lui Christopher Eppinger arată că sancțiunile au redirecționat, nu oprit, comerțul cu energie, oferind intermediarilor curajoși șansa de a exploata incertitudinea și birocrația.

Dacă autoritățile vor intensifica aplicarea sancțiunilor, traiectoria sa se poate schimba. Deocamdată mizează pe transparență, legalitate și sincronizare pentru a rămâne „în joc”.

Nu își cere scuze pentru originea averii, susținând că legalitatea primează în fața interpretărilor politice, dar recunoaște că viitorul cere lanțuri mai curate și finanțare convențională.