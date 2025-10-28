Prețul petrolului rusesc scade brusc din cauza sancțiunilor SUA care blochează achizițiile Chinei

Vânzările spot de ESPO, care se transportă din Extremul Orient al Rusiei, au fost oferite cu o reducere de 50 de cenți pe baril față de indicatorul ICE Brent în această săptămână, potrivit traderilor care participă la piață. Categoria a avut un preț premium de peste 1 dolar pe baril săptămâna trecută, înainte de ultima rundă de sancțiuni.

Piața petrolului este în alertă pentru semne de perturbare după ce SUA au pus pe lista neagră companiile rusești Rosneft și Lukoil pentru a crește presiunea asupra Moscovei să pună capăt războiului din Ucraina. Măsura luată de Washington a urmat restricțiilor sporite impuse de Uniunea Europeană asupra comerțului cu energie al Rusiei și a stimulat creșteri ale contractelor futures de referință săptămâna trecută, notează Bloomberg.

ESPO este preferat atât de rafinăriile de stat din China, cât și de procesatorii privați din această țară, cunoscuți sub numele de „teapots”, care au experiență în manipularea încărcăturilor de țiței aflate pe lista neagră a SUA, cum ar fi cele din Iran. După sancțiunile SUA, companiile de stat chineze, inclusiv Sinopec, au anulat unele achiziții de țiței rusesc transportat pe mare, în principal ESPO.

Rafinăriile private chineze preiau de obicei aproximativ 800.000 de barili pe zi de țiței din Extremul Orient rus, inclusiv ESPO, precum și sortimentele Sokol și Sakhalin Blend, iar cererea va „rămâne robustă”, potrivit companiei de analiză Vortexa Ltd. În prezent, nu este clar dacă acestea pot absorbi barilii respinși de alte rafinării.

Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil reprezintă primele restricții majore impuse industriei petroliere rusești de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă. Planul administrației este de a face comerțul Moscovei mai costisitor și mai riscant, dar fără a crește prețurile globale, au declarat oficiali familiarizați cu această chestiune.