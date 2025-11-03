Sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei pot provoca o criză a petrolului, spun șefii marilor companii energetice

Aprovizionarea cu petrol ar putea fi semnificativ afectată, după ce președintele american a extins sancțiunile împotriva principalilor producători de țiței din Rusia. Rosneft și Lukoil, care asigură aproape 60% din producția totală de petrol a țării, se află acum pe lista companiilor vizate de noile restricții economice.

Restricțiile reduc oferta

„Restricțiile sunt serioase și reduc oferta”, a avertizat luni Murray Auchincloss, directorul general al BP (British Petroleum), citat de Bloomberg. Compania, una dintre cele mai mari din industria petrolieră britanică, a transmis mesajul în cadrul conferinței internaționale de petrol ADIPEC 2025, care se desfășoară între 3 și 6 noiembrie, la Abu Dhabi.

La rândul său, Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies, gigantul energetic francez prezent în peste 130 de țări, a spus că măsurile „vor întârzia livrările și vor încetini fluxul global al petrolului”.

India și China nu pot renunța complet la petrolul rusesc

Noile măsuri impuse de SUA au ca scop limitarea veniturilor Rusiei din exporturile de energie, pentru a slăbi capacitatea sa de a finanța războiul din Ucraina. Potrivit Carnegie Endowment for International Peace – un prestigios institut american de cercetare și analiză politică – restricțiile asupra Rosneft și Lukoil lovesc direct în inima economiei energetice ruse, punând presiune pe infrastructura de export și pe flotele de transport.

În urma sancțiunilor, India și China, principalii cumpărători de petrol rusesc, au început să caute surse alternative de aprovizionare. Deși importurile lor din Rusia au scăzut în ultimele luni, analiștii estimează că este puțin probabil ca cele două state să renunțe complet la petrolul rusesc pe termen scurt, din motive de securitate energetică.

Sancțiunile pot scumpi petrolul

„Eficiența sancțiunilor depinde de cât de strict vor fi aplicate și cât de sever vor fi sancționați cei care le încalcă”, explică un raport al Atlantic Council, care atrage atenția că Rusia ar putea încerca să ocolească restricțiile prin intermediari și flote de transport operate sub alte pavilioane.

Luni, prețul petrolului Brent, reperul pieței europene și punctul de referință pentru calcularea prețurilor carburanților din România, s-a menținut stabil, în jur de 65 de dolari pe baril, semn că piața absoarbe deocamdată șocul sancțiunilor. Totuși, experții avertizează că dacă sancțiunile vor fi aplicate mai strict, oferta ar putea scădea accentuat în lunile următoare, ducând la creșteri de preț.

Directorii TotalEnergies și British Petroleum spun că, la nivel monidla, nu se așteaptă la o scădere a cererii de petrol. Aceeași încredere în stabilitatea pieței au exprimat-o și Saudi Aramco, compania națională de petrol a Arabiei Saudite, precum și ministrul energiei din Emiratele Arabe Unite.