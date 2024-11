COMENTARIU Lelia Munteanu: Strania încercare de atentat asupra lui Trump în campania din 2016

Prezidenţialele care i-au adus primul mandat lui Donald J. Trump s-au desfăşurat pe 8 noiembrie 2016. În relatarea din 6 martie, făceam referire, între altele, la o stranie încercare de atentat asupra candidatului Trump. Integral, textul de atunci:

„Prezidenţialele din America vor rămâne în istorie drept cea mai deşănţată colecţie de declaraţii referitoare la evrei şi la Israel.

Donald Trump se jura încă din martie, din preliminare, într-o confruntare televizată la Miami: "În primul rând, nimeni de pe această scenă nu e mai pro-israelian ca mine. Nimeni! Sunt pro-Israel! (...) Am fost marele mareşal, nu cu mulţi ani în urmă, la parade israeliană de pe Fifth Avenue. Am contribuţii masive în Israel (...) ".

Fiica sa, Ivanka, s-a convertit la iudaism în 2009, înaintea căsătoriei cu Jared Kushner, un prosper om de afaceri în sectorul imobiliar şi proprietar al New York Observer, astăzi consilier-cheie al campaniei socrului său.

Ieri, în timp ce Donald Trump era evacuat de bodyguarzi dintr-o sală din Reno (Nevada), din cauza unei diversiuni cu o armă inexistentă, Ivanka şi Jared se rugau în Queens, New York, la mormântul rabinului Menachem Mendel Schneerson, pentru victorie în alegeri. Echipa de campanile a însăilat imediat povestea: rabinul l-a păzit pe candidatul republican de un atentat.

Şi fiica doamnei Clinton, Chelsea, e măritată cu un evreu, doar că ea şi-a păstrat credinţa creştin-metodistă. Spre deosebire de ginerele lui Trump, Marc Mezvinsky nu s-a implicat în campania electorală, a făcut-o în schimb Chelsea pentru amândoi. (Şi Jared, şi Mark au avut taţii în puşcărie pentru evaziune fiscală şi fraude bancare).

Oricare ar câştiga alegerile, va fi prima oară când un preşedinte al Statelor Unite va avea evrei în familie. Astfel încât, pe lângă Hanuka, instituită la Casa Albă de Bush Jr., şi Pesah, prăznuit încă din primul an al primului mandat al lui Obama, reşedinţa oficială îşi va îmbogăţi protocolul şi cu alte sărbători.

Poate ar mai fi de adăugat câteva informaţii statistice, nu totdeauna foarte relevante. În America, evreii reprezintă 2 la sută din întreaga populaţie. Marea majoritate a acestora sunt, în mod tradiţional, simpatizanţi ai Democraţilor. New York, California, Florida şi New Jersey sunt statele cu cea mai numeroasă populaţie evreiască. La prezidenţialele din 2009, prezenţa lor la vot a fost de 96 procente. 78 la sută dintre aceştia au votat cu Obama".