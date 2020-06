COMENTARIU Sorin Avram: Domna Anisie, ne pregătim şi noi de şcoală?

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, răspunde: „Dacă toţi respectăm partea noastră, la sfârşitul lui iulie, începutul lui august, putem ajunge la o viaţă cvasinormală şi ne putem gândi la un început de an şcolar normal. Dar degeaba suntem optimişti dacă nu susţinem”. Dacă alăturăm declaraţiei ministrului Sănătăţii spusele premierului Ludovic Orban, care-şi exprimă din oră în oră îngrijorarea că măsurile dictate de starea de alertă nu prea sunt respectate şi vorbeşte despre posibilitatea introducerii unor restricţii punctual, pe zone, atunci înţelegem că şansele ca şcoala să înceapă în condiţii normale tind spre zero.

Asta înseamnă că învăţământul online va juca în continuare un rol important. Un rol pe care l-a jucat slab şi ezitant până acum, mulţi dintre profesori nefiind pregătiţi pentru aşa ceva. O spune fostul ministru al Educaţiei Valentin Popa cu care am realizat, de curând, un interviu: „Dacă şi profesorii universitari mai au dificultăţi cu efectuarea orelor online, profesorii de liceu au mari dificultăţi. Şi vă spune un om care are fată şi la învăţământul universitar, are fată şi în liceu”. Referitor la propunerile făcute de actualul ministru al Educaţiei, Monica Anisie, ca ora să aibă 30 de minute, iar clasele de 30 de elevi să fie împărţite în două, iar o zi să vină la şcoală 15 elevi şi ceilalţi să participe la ore online, şi a doua zi invers, domnul Popa spune că nivelul de pregătire va scădea dramatic şi că elevii vor avea nevoie neapărat de meditaţii: „(...) nici când era în regim normal şcoală la noi nu se făcea în proporţie de 100%. Orele de 50 de minute erau de 30 de minute. Chiar dacă erau de 50 de minute, 25 de minute se făceau alte chestiuni. Unele nu se făceau deloc. Orele. Dacă acum, cu această pseudo-şcoală, 75-80% din ceea ce trebuie să se facă la jumătate mai este redus la jumătate, mai trebuie să facem 30% din ceea ce trebuia să fie făcut. E complicat, dar vreau să vă spun că n-aş vrea să fiu ministrul Educaţiei în această perioadă. E chiar complicat să găseşti soluţii pentru liceu şi pentru şcoala primară. Îmi pare rău s-o spun, dar parcă văd că meditaţiile vor conta cel mai mult pentru educaţia viitoarei generaţii. Pentru că şcoala va conta din ce în ce mai puţin”.

Ministerul Educaţiei are de găsit răspunsul la numeroase întrebări. Au profesorii şi elevii tehnologia necesară desfăşurării cursurilor online? Dacă elevii vin prin rotaţie la şcoală, părinţii cum pot avea grijă de cei mici: luându-şi liber de la serviciu o zi da, una nu sau o săptămână da, una nu? Dacă vin toţi elevii şi studenţii la şcoală sunt suficiente săli de clasă pentru a păstra distanţa şi sunt suficienţi profesori care să le predea şi să-i asculte? Cum se vor face cazările în internate şi căminele studenţeşti? Ce se va întâmpla cu cantinele şcolare şi studenţeşti? Şi lista de întrebări poate fi completată.

Răspunsurile trebuie găsite astăzi, pentru că cele mai puţin de trei luni care au rămas până la debutul anului şcolar 2020/2021 trec mult mai repede decât lunile de restricţii impuse de criza sanitară. Şi ar fi păcat ca România să fie luată prin surprindere şi de începerea unui nou an şcolar, aşa cum este surprinsă de ploi primăvara, de secetă vara şi de zăpezi în luna decembrie.

Aşadar, doamna ministru, Monica Anisie, ne pregătim şi noi de şcoală sau o închidem şi trece toată lumea pe meditaţii?