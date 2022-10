Ion Cristoiu: Dacă Navalnîi primea Nobelul pentru Pace, era o problemă pentru Putin. Navalnîi devenea devastator

Ion Cristoiu spune că dacă premiul Nobel pentru Pace i-ar fi fost acordat lui Navalnîi, Vladimir Putin şi regimul său ar fi avut o mare problemă.

“Câştigătorii premiilor Nobel pentru Pace au fost aleşi în mod ciudat. Eu aş fi pariat că va fi Navalnîi. Şi Navalnâi merita. Dacă Navalnâi primea Nobelul pentru pace, pentru Putin era o problemă. Navalnîi e închisoare şi îl ridica mult. Problema e că aceste premii nu ridică pe nimeni. Habar n-am cine sunt ale două organizaţii şi habar n-am cine e belarusul. (...) În momentul în care îi dădeai lui Navalnîi, sigur el are o anumită voce, dar căpăta voce la nivel planetar. Las la o parte faptul că lua şi nişte bani, dar căpăta voce. La ora actuală dacă vrei să-i dai un ghiont, nu şah, lui Vladimir Putin şi regimului creezi un personaj. Navalnîi nu-i încă suficient de puternic. Cu premiul Nobel devenea devastator. Era în închisoare, puneai într-o situaţie stânjenitoare aliaţii tăcuţi ai Moscovei – India, China, Brazilia- spuneau bă, totuşi a luat premiul Nobel pentru Pace”, a afirmat publicistul vineri seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Smart Tv.

Ion Cristoiu spune că neacordarea Nobelului pentru Pace lui Volodimir Zelenski este o lovitură personală dată preşedintelui ucrainean.

„Dacă era, cum s-a vorbit, Zelenski, atunci ar fi fost o mare lovitură dată ucrainenilor pentru că un Zelenski care ia premiul Nobel pentru Pace în condiţii de război... probabil el şi-a dorit. E un premiu cu care rămâi acolo în antologie, sunt şi nişte bani. Părerea mea e că a fost o mare lovitură personală dată lui Zelenski. El sigur a crezut că i se va da. Pentru el, nu ştiu, pentru război nu, ar fi fost uşor ridicol. Era prea mult, toată lumea ar fi zis hai mă şi premiul Nobil pentru Pace?! S-a ales această soluţie de compromis care mie nu-mi spune nimic”, a afirmat publicistul.

În opinia, este un mister de ce nu a fost premiat Navalnîi şi avansează două ipoteze pentru care nu s-a dorit acest lucru, scutindu-l astfel pe Vladimir Putin de dureri de cap.

“Mă întorc la Navalnîi. Aici este misterul.Întrebarea e de ce nu s-a vrut să ia Navalnîi. Sunt două motive. Unu, că se ştie de către băieţi ceva despre Navalnîi şi nu au avut curaj. Eu spun, nu ai de unde să ştii. Deocamdată e în închisoare, iei premiul Nobel, nu ai de unde să ştii ce scot ruşii. Poate scot că e agentul lor. (...) Deci poate să fie o explicaţie că ei s-au temut, dar după părerea, o altă explicaţie e faptul că nu au vrut să meargă mai departe. Navalnîi trebuia să ia premiul. Nu există un premiu mai bun, e pentru pace. El scrie din închisoare, vorbeşte despre pace. Navalnîi era cunoscut, începea un întreg tărăboi, trebuia să-i dai drumul să ia premiul. Erau nişte bătăi mari de cap pentru Putin şi cineva a vrut să nu aibă bătăi de cap”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu înscrie neacordarea premiului Nobel pentru Pace lui Navalnîi într-un şir de fapte care ies din logica de până acum a războiului din Ucraina.

“Am sesizat, vom enumera câteva fapte care ies din logica de până acum a războiului. 1. Faptul că nu l-a premiat pe Navalnîi. Nici nu discut Eram sigur că pe el. Pe Zelenski, nu, că era uşor ridicol, pe de o parte se supralicita, pe de o parte cum să dai Nobelul pentru Pace unuia care se bate. Poate că acum 2-3 luni îi dădeau. Al doilea. În momentul în care a fost asasinată fata lui Dughin, eu am susşinut că, de fapt, nu ea era ţinta, ci tatăl ei, el era ideolog, ca simbol era bună ţintă, nu ea, dar cum se întâmplă în viaţă, s-a urcat ea în maşina lui. Când ruşii au declarat şi cu documente că este opera ucrainenilor, ucrainenii au negat tot. Toată presa mondială a sărit şi a spus că e o minciună, de fapt ruşii, Putin... acum vine un ziar, New York Times, care este în siajul Partidului Democrat din SUA, şi spune că potrivit unor surse guvernamentale, din administraţia Biden, ucrainenii au făcut, ba mai mult, că ei, americanii nu au ştiut, mai grav, şi că au aflat ulterior. În acel moment, presupunând că NYT a luat-o prin porumb, greu de presupus, nimeni nu a dezminţit. Biden, purtătorul de cuvânt al Casei albe... După părerea mea a fost un fel de pisică arătată lui Zelenski. Probabil a zis, da? Nu l-a nominalizat pe el. A fost o lovitură cumplită dată ucrainenilor pentru că recunoşti că eşti terorist, ai omorât o femeie, complicat. După asta, va fi summitul G20 în noiembrie. Teoretic, ar trebui să vină şi Putin. E în Indonezia. Sigur vor merge Biden şi lideri occidentali. Biden este întrebat dacă se va întâlni cu Putin. El l-a făcut până acum pe Putin criminal, călău, iar răspunsul politic trebuia să fie nu domnule, cum să mă întâlnesc şi, deodată, nu exclude întâlnirea”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu spune, însă, că de departe cel mai important moment este lansarea unei campanii care exagerează pericolul unui război nuclear declanşat de Rusia.

“Cel mai important, pe primul loc este această campanie cu pericolul loviturii nucleare. Campania sună aşa, naraţiunea, luată de presa occidentală şi preluată acum de Biden oficial. Zice aşa Putin e încolţit, ucrainenii avansează şi din cauză că avansează, şi încolţit fiind, e în stare de orice. Adică e în stare să dea şi o lovitură nucleară în Ucraina. Este cea mai mare prostie din istoria omenirii. Nu-ţi foloseşte la nimic militar. (...0 Problema la un război nuclear nu e lovitura, sunt radiaţiile. Asta este cea mai mare problemă. Radiaţiile care vin după şi te omoară. Unde să te duci în buncăr, nu trebuie să ieşi de acolo? Radiaţiile alea omoară tot, frunză, fiinţă vie. Te-ai vârât în buncăr atomic, şi de acolo când ieşi ce mănânci? Şi nu poţi să ieşi decât cu mască. De aia a venit ideea, nu cumva să ne confruntăm noi, posesoarele de arme nucleare, pentru că la un moment dat, dacă ne confruntăm, distrugem pământul, nu pe noi, gata, s-a terminat. Nu aleg. Tu, rus, dacă dai în Ucraina, radiaţiile vin la tine”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu consideră greşită comparaţia situaţiei de acum cu criza rachetelor din 1962, când, preşedintele Kennedy a aflat despre amplasarea unor rachete nucleare sovietice în Cuba şi a ordonat o blocadă navală care să împiedice transportul de armament şi componente pe teritoriul cubanez. Criza a durat 38 de zile şi a fost foarte aproape de a se transforma război nuclear.

“În prelungirea campaniei de presă (...) Biden a spus următoarea chestiune că de la criza rachetelor din Cuba, omenirea nu a fost niciodată mai aproape de o confruntare nucleară. Bate câmpii. (...) Acum care este tensiunea? Unde e acel moment în care alea înaintează, tu te uiţi la televizor şi vezi că se apropie, cum a afost cu avionul lui Pelosi, îl vedeai cum zboară şi te întrebai dacă îl doboară sau nu. Acum, nu. E un război acolo în Ucraina... a dat Putin vreun ultimatum?”, a punctat publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că nu se va face pace în războiul din Ucraina, pentru a se evita umilirea vreuneia din părţile implicate şi va rămâne un conflict semiîngheţat.

“Va fi un conflict semiîngheţat. În niciun caz nu are cum să fie pace că ar însemna umilirea uneia din părţi. Dacă nu se întâmplă altceva. Semnele pe care le-am spus eu nu ştiu dacă pot fi interpretate ca un fel de schimbare în mersul războiului. Am atras atenţia că ele sunt în afara logicii. Logica de până acum este contrazisă de aceste semne”, a mai spus publicistul.