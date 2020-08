Ion Cristoiu: De ce au eşuat negocierile pentru formarea unei alianţe care s-o sprijine pe Gabriela Firea la localele din 27 septembrie 2020

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că negocierile privind constituirea unei alianţe între PSD, ALDE, Pro România şi PP-USL pentru locale şi parlamentare au eşuat din cauza planurilor noii conduceri a social-democraţilor de a intra în Opoziţie şi de a reforma partidul, chiar cu preţul înfrângerii Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Duminică, 9 august 2020, am intervenit la emisiunea Mariei Coman de la Antena 3, pentru a semnala că principalul eveniment al acestor zile, ba chiar al acestor luni, e dat de eşecul negocierilor dintre PSD pe de o parte şi ALDE pe de altă parte, ca şi de eşecul PSD pe de o parte şi Pro România, pe de alta. Deşi nu s-a vorbit despre asta, negocieri s-au dus şi între PSD şi Partidul lui Dan Voiculescu. Şi ele eşuate. E principalul eveniment nu atît prin efectele pe termen scurt, posibila înfrîngere a Gabrielei Firea la locale, cît mai ales prin efectele pe termen lung: scorul cu care PSD va intra în Opoziţie la parlamentare şi îndeosebi imaginea cu care PSD va intra în Opoziţie. Istoria, cum ar fi spus Lenin, e de partea PNL. În alianţă cu USR, PNL va guverna ţara din 2020 pînă în 2024. Fie şi pentru a-i da satisfacţie lui Klaus Iohannnis, care îşi justifică impotenţa din cei şase ani de mandat, prin faptul că n-a avut şi Parlamentul Meu. În aceste condiţii, PSD se pregăteşte nu pentru a veni la putere, ci pentru a intra în Opoziţie. Şi – repet – eşecul negocierilor ţine de strategia asumată de noua conducere a PSD:

Cea de a folosi intrarea în Opoziţie pentru schimbarea la faţă a partidului.

Se vede cu ochiul liber că tot ce spune şi ce face PSD la ora actuală în cadrul bătălie cu PNL, n-are nici o eficienţă. Nu e vorba doar de faptul că PNL nu s-a erodat suficient după un an aproape de Guvernare, greu de perceput de electorat ca un an de putere deplină, cîtă vreme PNL n-a beneficiat pînă acum de deţinerea puterii totale, cum s-a întîmplat cu PSD după decembrie 2019.

În cadrul interviului de la cristoiuTv Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit, la insistenţele mele, de jurnalist cunoscător al culiselor, negocierile cu PSD. Declaraţia de debut de la conferinţa de presă de joi are un caracter electoral şi, prin urmare, trebuie exclusă din analiza evenimentului. La capitolul întrebări, Călin Popescu Tăriceanu a recunoscut că decizia de a se angaja în cursa pentru primăria Capitalei, surprinzătoare dacă ne gîndim la greutatea politică a preşedintelui ALDE, a fost şi rezultatul eşecurilor din negocierile cu PSD. La interviu, Călin Popescu Tăriceanu a revenit cu amănunte. De la început el a arătat că discuţiile dintre PSD, ALDE şi Pro România au avut drept scop crearea unui puternic pol numit de el USL 2024:

<Părerea mea este că de 6 luni, cel puţin, ar fi trebuit să înceapă nişte discuţii serioase, adică ce se întîmplă cu alegerile din anul acesta, avem două tururi, şi chiar şi cele despre un orizont mai îndepărtat, 2024. Eu cred că soluţia ar fi fost să recreăm un USL 2024, care să cuprindă cele trei formaţiuni: PSD, Pro România şi ALDE. De aceea, ar fi fost nevoie de o anumită strategie pentru locale şi parlamentare, nu doar liste comune. Ar fi trebuit să venim cu mai mult, să arătăm cine va fi viitorul prim-ministru, viitorul candidat la preşedinţie, cine vor fi principalii vectori de comunicare. Ca să inspirăm mai multă încredere, să dăm proiectului mai multă soliditate. Au fost discuţii în sensul ăsta, însă până la urmă detaliile ne omoară>.

La întrebarea mea, dacă discuţiile au avut loc în trei sau separat între PSD şi ALDE şi apoi între PSD şi Pro România, Călin Popescu Tăriceanu a explicat:

<Am discutat în trei, am discutat eu cu Ciolacu, eu cu Ponta, Ciolacu cu Ponta. Eu am pledat cu ardoare să avem un candidat comun la Primăria Capitalei. Bucureştiul are o valoare-simbol, care pune amprenta asupra rezultatului general şi oferă şi un avantaj pentru parlamentare. Eu am crezut că acesta e argumentul decisiv să ajungem la o soluţie comună>.

Din cauza cui au eşuat negocierile ?

Călin Popescu Tăriceanu arată cu degetul spre PSD:

<Alaltăieri noi eram, totuşi, într-o situaţie în care părea că lucrurile s-au convenit şi că la Bucureşti s-a luat decizia să mergem în alianţă cu PSD. Şi am avut o discuţie cu cei din PSD şi ei au spus că e mai bine să mergem singuri>.

Călin Popescu Tăriceanu n-a răspuns însă şi la întrebarea:

De ce a făcut să eşueze negocierile PSD?

Despre aceste negocieri au circulat prin Bucureşti informaţii venite pe surse şi mai ales zvonuri, cum se întîmplă în România de la fanarioţi încoace: zvonurile fac Istoria! S-a spus nu o dată, ci de mai multe ori că PSD a fost pus în faţa unor pretenţii ieşite din comun ale ALDE şi Pro România în privinţa locurilor de la parlamentare. Călin Popescu Tăriceanu a confirmat ce ştiam şi eu. Că negocierile dintre PSD şi ALDE şi dintre PSD şi Pro România au depăşit cu mult cadrul localelor. De altfel la locale alianţele de la centru sînt puţin importante. Sînt importante cele de pe plan local, cu o legătură mai tare cu cumetria decît cu ideologia. Pentru cele două partide, ca şi pentru partidul lui Dan Voiculescu, importantă era alianţa la parlamentare. Printr-o alianţă cu PSD, partid puternic, beneficiar a multe locuri în Parlament, cele trei partide îşi asigurau intrarea în Parlament. Trocul despre care s-a vorbit mult timp era următorul. Sprijinirea Gabrielei Firea în schimbul locurilor din Parlament. S-a spus că partidele mai mici au cerut locuri multe în Parlament pentru a nu avea candidaţi proprii la Bucureşti. Şi că din cauza acestor pretenţii au eşuat negocierile şi astfel nu s-a creat la Bucureşti o Alianţă dintre PSD şi cele trei partide după modelul alianţei dintre PNL USR-PLUS. În realitate, negocierile au eşuat din cauza PSD şi nu a pretenţiilor emise de cele trei partide.

E vreo îndoială că lucrurile n-au stat aşa?

O spulberă intervenţia lui Adrian Năstase de la emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu pe 7 august 2020 la Antena 3:

<Aici cred că au procedat inteligent neacceptînd o alianţă pentru că această barcă şi aşa dificil de dus la mal ar fi riscat să se scufunde dacă ar fi luat diverşi candidaţi din partea altor partide>.

Negocierile pe Bucureşti au eşuat, aşa cum arată Adrian Năstase, din cauza PSD. N-a fost vorba însă doar de alegerile pe Bucureşti. A fost vorba şi de ceea ce Călin Popescu Tăriceanu numea în interviul de la cristoiuTv USL 2024. O alianţă a PSD cu cele trei partide pentru locale şi parlamentare, ba chiar şi pentru prezidenţiale. Refuzul alianţei ţine de strategia noii conduceri a PSD. Aceasta a decis să pună capăt unei lungi tradiţii a PSD de prezentare în alegeri în coaliţii mai mult sau mai puţin de formă. PSD ştie că va intra în Opoziţie. O perioadă în care partidul trebuie reconstruit. Reconstrucţia nu poate avea loc dacă PSD e într-o alianţă. Rămas singur, PSD va avea posibilitatea să se autoevalueze, dar mai ales să aibă în viaţa politică o poziţie proprie, prin nimic influenţată de constrîngerile unei alianţe. Ca să nu mai spunem că în istoria postdecembristă nu de puţine ori după ce şi-au văzut sacii în căruţă, partidele mici aliate cu PSD s-au rupt de cel care le-a vîrît în Parlament şi au dus o politică proprie. Cazul de notorietate e cel al PUR din 2004. Intrat în Parlament cu ajutorul PDSR, PUR se va rupe de PSD după prezidenţiale şi se va combina cu Alianţa DA, lăsînd PDSR fără majoritate parlamentară. Pe lîngă faptul că din punct de vedere moral a fost o crimă, a fost o crimă şi din punct de vedere politic. Dacă PUR nu trăda PDSR ar fi avut guvernarea. Şi cu un guvern PDSR, Traian Băsescu ar fi fost mult mai puţin puternic. Iar România ar fi arăta altfel.

Nu ştim dacă noua strategie a PSD va avea drept rezultat înfrîngerea Gabrielei Firea. Rezultatul votului din 27 septembrie 2020, vot în vremuri de pandemie, depinde de prea multe necunoscute, pentru a putea cineva profeţi cine va pierde şi cine va cîştiga.

Ştim însă că pentru noua conducere a PSD obiectivul Schimbării la faţă a partidului e mult mai important decît victoria pe Bucureşti. Dacă tot s-a gîndit că doar în Opoziţie va putea reconstrui partidul, pentru noua conducere n-are importanţă dacă Gabriela Firea cîştigă sau nu la locale”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro