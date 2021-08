Ion Cristoiu: De ce nu propune Klaus Iohannis tuturor partidelor un Pact naţional privind schimbările climatice?

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că semnalul tras de ONU în privinţa schimbărilor climatice ar fi trebuit să fie pentru preşedintele Iohannis un prilej de a lansa un proiect de ţară al cărui obiectiv să fie trecerea României la energia verde şi nu să se manifeste prin acţiuni demne de ecologismul secolului trecut.

„Potrivit unei ştiri difuzate de întreaga presă de la noi: <Grupul interguvernamental de experţi al ONU însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale din cauza efectelor activităţii umane (IPCC) a publicat cel mai amplu raport din istorie referitor la schimbările climatice, catalogat drept «Cod roşu pentru umanitate». Potrivit experţilor ONU în domeniul climei, ultimii cinci ani au fost cei mai calzi din ultimii 170, iar omenirea va asista în curînd la «evenimente meteo extreme fără precedent în istorie»>.

Momentul a provocat printre altele reacţia lui Klaus Iohannis. Nu sub forma unui interviu (ar fi fost o minune mai mare decît oprirea schimbărilor climatice), nu sub cea a unei conferinţe de presă, nici măcar sub forma unui Comunicat, ci sub forma unei postări de cîteva rînduri pe Facebook. Postarea cîtorva rînduri pe Facebook de către un lider, în fapt, dispoziţia dată consilierilor să fie postat un text, pentru că un lider cu o părere atît de bună despre el însuşi, nu se coboară pînă la a compune şi a bate el la computer un astfel de text, e cea mai puţin importantă formă de reacţie. Cînd reacţionezi la ceva prin simpla postare pe Facebook înseamnă că acorzi evenimentului o mică importanţă. Deoarece Klaus Iohannis s-a mai pronunţat în ultima vreme asupra schimbărilor climatice, ba chiar a schiţat cîteva fapte de protocol menite a-l arăta înscris printre ecologişti (a se vedea plantarea de puieţi în direct la tv, plimbarea cu barca, datul cu bicicleta) noi vom lua în serios textul şi-l vom supune iscodirii. Iată ce-a postat Klaus Iohannis pe Facebook despre Raportul ONU:

<Raportul publicat astăzi de ONU cu privire la schimbările climatice trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toţi! Magnitudinea, precum şi ritmul accelerat în care au loc schimbările climatice cauzate de acţiunea umană nu ne permit să mai amînăm decizii şi măsuri care să reducă efectele dramatice ale acestora. Este nevoie să acţionăm ferm, coordonat la nivel naţional, european şi internaţional, pentru a implementa politici publice adecvate. Mă voi implica activ în procesele care vizează rezolvarea crizei climatice. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să protejăm mediul înconjurător pentru sănătatea noastră şi a generaţiilor viitoare!>

Trec peste primele rînduri care-l surprind pe Klaus Iohannis, în privinţa schimbărilor climatice, în postura celui care se laudă, în anul de graţie 2021, c-a descoperit apa caldă. Adolescenta Greta Thunberg nu numai că s-a pronunţat cu mult timp înaintea lui Klaus Iohannis, dar după opinia mea, a făcut-o prin intervenţii puternice, neliniştitoare în dramatismul lor, în timp ce textul lui Klaus Iohannis e adormitor prin repetarea unor clişee despre schimbările climatice. Să admitem că preşedintele a descoperit abia în ultima vreme că omenirea e în stare de alarmă în privinţa schimbărilor climatice, deşi, între noi fie vorba, are suficienţi consilieri care urmăresc dezbaterile planetare şi, prin urmare, ar fi trebuit să-l ţină la curent cu neliniştile marilor lideri ai lumii în privinţa schimbărilor climatice, identificate drept cauza unei incredibile ieşiri din ţîţîni a vremii.

Să ne oprim asupra angajamentului că se va <implica activ în procesele care vizează rezolvarea crizei climatice>.

Din această rostire nu e prea clar dacă Klaus Iohannis se va implica în calitate de membru al Consiliului European sau în calitate de preşedinte al României. Din frază se înţelege că se va implica în procesele mondiale şi europene care vizează rezolvarea Crizei şi nu în acţiunile prin care România se racordează la preocupările europene şi mondiale privind schimbările climatice.

De ceva vreme, atenţi la procesul planetar de trecere de la energia pe bază de fosili la energia verde, atragem atenţia că România pare a nu trăi pe această planetă. Deşi Uniunea Europeană a pus la bătaie sutele de miliarde de euro pentru ca ţările membre să treacă la energie verde, România s-a încăpăţînat să trimită la Bruxelles un PNRR fără nici o legătură cu trecerea la energia verde, la digitalizare. Din start, sub conducerea lui Klaus Iohannis, Guvernul a conceput un PNRR prin care România cere bani nu pentru rezolvarea problemelor ţinînd de secolul al XXI-lea, ci pentru rezolvarea problemelor ţinînd de secolul trecut. Rapiditatea cu care PNRR-ul altor ţări a fost aprobat îşi are explicaţia în înţelegerea acestor ţări că prin PNRR se vor da bani doar pentru Green Deal.

Dar nu numai atît.

Rezolvarea Crizei e gîndită pe plan european prin dezvoltarea unei industrii bazate pe energie verde. Ca reacţie la Raport premierul britanic a scris Adio cărbune! Asta înseamnă schimbări cruciale în domeniul economic. A te implica activ în rezolvarea Crizei înseamnă pentru preşedintele României a anunţa drept Proiect de ţară trecerea la energia verde. Un proiect care a putea uni sub conducerea Preşedintelui toate forţele politice de la noi, cărora să li se pună în faţă, după admiterea în UE, un nou obiectiv comun, la rezolvarea căruia să participe toate partidele, inclusiv cele din Opoziţie

Racordarea României la energia verde.

Ce-a făcut Klaus Iohannis pînă acum?

A plantat puieţi, a cultivat mersul cu bicicleta, s-a plimbat cu barca.

Acestea sînt preocupări de Ecologistul secolului trecut şi nu de Ecologistul secolului prezent.

Un instrument de trecere la energia verde îl reprezintă eolienele.

A vizitat Klaus Iohannis vreun loc din România unde sînt eoliene?

Specialiştii spun că în zona în care se află acum pe Marea Neagră platformele s-ar putea instala eoliene care să asigure energia verde a României.

A făcut Klaus Iohannis un popas în această zonă?

În Europa bate vîntul electoral al Ecologismului. Pentru a fi în ton cu asta, Klaus Iohannis s-a grăbit să se arate preocupat de schimbările climatice.

Numai că aceste preocupări stau sub semnul unor acţiuni de ONG de cuconiţe, şi nu al unor acţiuni de şef de stat.”

