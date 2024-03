Ion Cristoiu: Farmecul Stenogramelor, al oricăror Stenograme

Întîlnire. M-am întîlnit cu vînzătorul Stenogramelor, cum îi spun eu seriei de volume Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. Mi s-a arătat la locul întîlnirii – la fîntîna de la Universitate, pe vremuri locul protestelor anti-PSD, ca un bărbat în putere, posesor al unei pălării vizibile de departe. Aflu că se numeşte Cezar Pârlog, că a lucrat ca istoric militar, că acum scrie proză satirică – asemănătoare celei scrise de mine, drept pentru care îmi cere un autograf pe cartea Găina fără bilet –, dar mai ales c-a publicat în Historia. Unul dintre articole a avut chiar trimitere de pe copertă ceea ce înseamnă că era interesant. Era vorba, înţeleg, de prezentarea unui jurnal de front, descoperit de el la un anticariat. Aflînd că e cercetător militar, discut cu el despre Leonard Mociulschi, colonelul din reportajul lui Constantin Virgil Gheorghiu, Am luptat în Crimeea, propunîndu-i să facă o cercetare despre cum l-a reabilitat De Gaulle, cînd a poposit în România, despre Mihail Lascăr, mai precis despre enigma căderii acestuia prizonier la Cotul Donului, după ce Hitler îi dăduse Crucea de fier, întrebînd dacă generalul, hulit de proza anticomunistă de după decembrie 1989, are moştenitori, de unde am putea face rost de documente, în stare să-l lumineze cît de cît.

*

Teza lui Camil. Acasă, în pauza de masă, descopăr un e-mail trimis de okazii.ro cu oferte de cărţi pe baza celor comandate. Sînt următoarele propuneri de cumpărare: Stenogramele şedintelor Biroului Politic şi ale Secretariatului CC al P.M.R. 2-4 (1949-1952), lipseşte volumul 1, Stenogramele Şedintelor Conducerii P.C.R 23 septembrie 1944-26 martie 1945, şi volumul 4 din Stenogramele lui Antonescu. În drum spre BAR mă gîndesc c-ar trebui să le comand şi să scriu despre farmecul Stenogramelor, al oricăror Stenograme. Dînd seamă de un fapt real, netrucat, sînt sigur că lui Camil Petrescu i-ar fi plăcut de moarte, văzînd în ele confirmarea tezei despre autenticitatea jurnalelor, în materie de oglindire a realităţii.

*

Scriam pe 22 martie 2014: În chestiunea Ucrainei, Crin Antonescu repetă papagaliceşte clişeele Stăpînului de la Washinton sau clişeele subStăpînului Traian Băsescu?

Crin Antonescu a fost vineri seara invitatul Laurei Chiriac la Realitatea Tv.

Asupra interviului am picat întîmplător, după ce butonasem posturile de ştiri străine începînd cu France 24 (pentru a vedea ce spune propaganda occidentală despre noul Război al Crimeii) şi terminînd cu Russia Today (pentru a vedea ce spun ruşii), şi trecusem în zbor peste posturile băştinaşe de ştiri, toate previzibile în neghiobia lor agitatorică.

L-am urmărit pe Crin Antonescu din două motive:

Ca să văd ce spune despre criza din Crimeea un politician care mă obişnuise pînă-n acel moment cu intervenţii scutite de clişeele lătrătoare ale politicienilor noştri semidocţi şi pentru că sfătuitorii lor sînt analfabeţi. Ca să întrevăd existenţa unei strategii a PNL în noua situaţie, de principal partid de Opoziţie.

La amîndouă capitolele, dezamăgirea a fost imensă.

În chestiunea Ucrainei, Crin Antonescu a repetat papagaliceşte tezele lui Traian Băsescu. Socotind că Traian Băsescu repetă, la rîndu-i, tezele Stăpînului de la Washington, mă întreb: Crin Antonescu le-a preluat şi el de la Stăpîni sau de la SubStăpînul care e Traian Băsescu?

În privinţa strategiei, dincolo de vorbele măiestre ale lui Crin Antonescu domneşte pustiul. Liderul PNL continuă să fie prizonierul tezei imbecile potrivit căreia trebuie să umble cu mănuşi cu Victor Ponta, cu PSD, întrucît altfel pierde electoratul USL. Drept urmare, excepţie făcînd cîteva vorbe de duh, Crin Antonescu nu ne-a oferit nimic din ceea ce-ar trebui să spună liderul Opoziţiei despre şeful Guvernului. Mult mai grav, deşi promitea că o să vadă PSD-ul ce înseamnă Opoziţie din partea PNL, Crin Antonescu n-a dat nici un semn că PNL ar avea proiectul unei ofensive de fapte şi nu doar de vorbe împotriva PSD. Prestaţia sa la Realitatea Tv s-a limitat, în mod dezastruos, la contracararea diversiunilor meşterite împotriva sa de Victor Ponta, cum ar fi de exemplu, zarva Antenei 3 în chestiunea Mircea Diaconu.

Cînd PNL făcea parte din USL, intervenţiile lui Crin Antonescu trezeau isterii mediatice, chiar şi cînd ele nu spuneau mare lucru. Asta deoarece, toată lumea voia să vadă dacă PNL divorţează sau nu. Acum PNL a divorţat. Rămînerea lui Crin Antonescu la intervenţiile care doar înţeapă, cînd noua postură, de lider al Opoziţiei, ar cere datul cu parul, face ultra-plictisitoare apariţii precum cea de vineri seara, de la Realitatea Tv.

Alt titlu din 22 martie 2014:

O nouă diversiune marca PSD: Mircea Diaconu

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro