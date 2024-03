Ion Cristoiu: Mehmet Cuceritorul - asemenea unui Stalin care decapitează echipa leninistă

Un site. În căutarea unor noi texte despre Giustiniani, încă sub febra subiectului, îmi amintesc că un mai tînăr confrate mi-a recomandat un site de cărţi, broşuri şi studii. Eram la BAR şi am accesat site-ul, plătind chiar un soi de abonament. Cum îi spune şi dacă-l am pe laptop nu ştiu. Oricum pe micul ecran de acasă nu-l am. Merg sus, în casă, pentru a vedea dacă-l am pe laptop. Nu dau de nici un site de cărţi. Sunat, confratele îmi dă numele: Questia.

Caut site-ul şi descopăr că-l pot accesa. Pentru Giustiniani descopăr două cărţi on line: The Balkan wars: Conquest, Revolution, and Retribution from the Ottoman Era to the Twentieth Century and Beyond by André Gerolymatos, şi A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk (Praeger Security International) Kindle Edition, by Mesut Uyar. Caut grăbit referiri la Giustiniani. Balkan Wars oferă o imagine bună a Condotierului:

„Giustiniani, un soldat profesionist din Genova, cu o experienţă considerabilă în apărarea oraşelor, a fost inima şi sufletul rezistenţei împotriva otomanilor; retragerea bruscă din luptă a fost o lovitură serioasă atât pentru bizantini, cât şi pentru cei îi urmau. În calitate de comandant-şef al tuturor forţelor militare din Constantinopol, Giustiniani era chiar imaginea soldatului curajos şi priceput, întotdeauna în fruntea luptei. Deşi rana pe care a suferit-o nu era letală, a sângerat profund, slăbind puterea şi curajul lui Giustiniani.”

Şi acest autor îmbrăţişează teza unui luptător descumpănit de vederea singelui, lucru contrazis de rănirea din 27 mai 1453, cînd Giustiniani a fost dus la doctor şi şi-a revenit, ba chiar s-a întors pe Zid.

Cealaltă carte n-are nici o referinţă la Erou. Conţine, în schimb, o confirmare a adevărului, mai puţin expus în alte scrieri, că Mehmet a învins, prin Cucerirea Constantinopolului, şi vechea gardă, asemenea unui Stalin care decapitează echipa leninistă, cea care-i scuipase în cap seminţe cînd era tînăr. Primii perdanţi ai acestei noi ere au fost familiile turce aristocratice şi vechile clase militare. Mehmet i-a eliminat imediat pe liderii Opoziţiei. Ca şi în exemplul lui Çandarli Halil Pasha, ei au fost mai întâi dezbrăcaţi de poziţiile lor şi trimişi în exil. Ulterior, unul câte unul, ei au fost executaţi şi bazele lor de putere au fost complet distruse prin confiscarea averilor şi exilul membrilor familiei.

Cu zer şi iţari. Continui să citesc Căderea Constantinopolelui de Vintilă Corbu. Am ajuns la un episod marcat la prima lectură, în vederea unei consemnări. E vorba de întrecerea dintre Mustafa, luptătorul turc adus de solul Selim Paşa la Curtea lui Mircea Vodă, şi ciobanul Ieronim, care-l ucide pe faimosul concurent din partea Otomanilor. Întreaga scenă de după victorie e de un păşunism patriotard de carte poştală pusă în circulaţie cu prilejul Zilei naţionale:

„Ieronim îşi luă cămaşa de pe iarbă şi începu să se îmbrace domol, După ce îşi încheie şireturile de la gît, apucă şi cuşma şi şi-o îndesă pe cap.

– Acum pot să mă întorc la stînă? întrebă cu simplitate, după ce ovaţiile se mai domoliră.

– Aşteaptă să ţi se dea premiul! strigă arbitrul jocurilor. Uite, domniţa din tribună îţi înmînează cununa de lauri! Ieronim se uită la domniţa tânără şi frumoasă şi la cununa pe care aceasta o ţinea în mînă. Un zîmbet şugubăţ îi lumină chipul brăzdat de cute.

– Cunună!? Ce să fac cu ea? Mi-o mănîncă oile!

Se proţăpi în faţa lui Vodă. Glasul lui puternic răsună stîrnind ecouri, aşa cum se întîmplă când păstorii strigă de pe un munte pe altul:

– Să trăieşti, Măria Ta! Apăi, te las cu bine!”

S-o recunoaştem! Istoria ia aici aspectul cîntării zerului şi iţarilor!

Scriam pe 14 martie 2014

E deja oficial: Traian Băsescu e în campanie electorală pentru europarlamentare!

Televiziunile de ştiri au transmis în direct un soi de reality show avîndu-l pe Traian Băsescu drept actor, scenarist şi regizor: Semnarea Petiţiei iniţiate de PMP împotriva accizei la benzină.

Lovite de damblaua Breaking-news-urilor succesive, televiziunile l-au urmărit pe Traian Băsescu, pentru a-l consemna pînă-n cele mai mici gesturi, mai dihai decît agentul cu filajul pe cel poreclit Obiectivul:

Cum a stat la stop, refuzînd să încalce regulile Codului Rutier, mai straşnice decît regulile Constituţionale, cum şi-a pus doar iniţialele, într-un gest amintind de Napoleon, cum a fost drăguţ cu eternul copilaş prezent la astfel de manifestări, cum şi-a găsit maşina în parcare.

Neiniţiaţii într-ale marketingului politic se vor fi întrebat cum de-au aflat toate televiziunile de ştiri întreg traseul prezidenţial de la Parcare la Semnare. Cît de cît cunoscătorii au ştiut însă că toate televiziunile au fost avertizate de consilierii de la Cotroceni.

Am avut de a face, aşadar, cu o acţiune gîndită de Traian Băsescu pentru a da, graţie televiziunilor de ştiri, un semnal întregului electorat. Care ar fi acest semnal? Votaţi PMP!

Indiscutabil, iniţierea de semnături împotriva accizei e o acţiune electorală pe care pariază PMP pentru europarlamentare. Se înţelege că semnatarii Petiţiei sunt presupuşi alegători care-şi vor da votul listei PMP.

Semnînd Petiţia în cortul electoral al PMP, înzestrat cu simbolurile electorale ale partidului, Traian Băsescu s-a implicat total în campania electorală a PMP pentru europarlamentare. Nu numai prin îndemnul înţeles de la sine Votaţi PMP! dar şi prin imensa publicitate gratuită făcută unei acţiuni asumate de acest partid. Fără reality show-ul creat de Traian Băsescu acţiunea PMP n-ar fi fost consemnată de televiziuni nici măcar la ştiri pe scurt.

Întreaga tărăşenie – de la anunţarea televiziunilor pînă la interpretarea magistrală a rolului Şi preşedintele stă la stop ca noi toţi! – mi-a amintit de vremurile în care Traian Băsescu se afla angajat în bătălia electorală. Cînd era cît pe-aici să-mi dau căciula pe spate a admiraţie faţă de inteligenţa mişcării, mi-am dat seama însă că Traian Băsescu e preşedintele României.

Alt titlu din 14 martie 2014

