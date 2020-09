Ion Cristoiu: Nicuşor Dan – un copil ai cărui părinţi divorţează şi el trebuie să aleagă între cei doi

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că profeţiile sale despre victoria lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei şi asumarea acestei victorii de PNL şi Klaus Iohannis s-au adeverit, arătând însă că, pe viitor, deşi revendicat şi de USRPLUS, noul primar general va rămâne alături de guvernul liberal. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Alegerile locale s-au încheiat. La ora la care scriu acest comentariu – trecut mult de miezul nopţii – avem la dispoziţie doar exitpoll-urile de la 19 şi de la 21. Ştim sigur o serie de lucruri, cum ar fi Victoria lui Nicuşor Dan la Bucureşti şi a lui Clotilde Armand la sectorul unu din Bucureşti, victoria USRPLUS-istului Dominic Fritz la Timişoara, locul trei ocupat de PNL la votul politic pe Bucureşti şi scorul bun obţinut de PSD tot la votul politic pe Bucureşti, reuşita PMP prin Traian Băsescu la Consiliul General pe Bucureşti şi eşecul lui Victor Ponta la toate capitolele, de la primăria Bucureştiului pînă la Consiliul General. Istoricul clipei se poate pronunţa însă asupra tuturor implicaţiilor acestor alegeri numai după ce vede încheiată numărătoarea BEC. Fireşte, chiar dacă vor fi unele modificări, e greu de crezut că acolo unde exitpoll-urile au dat diferenţe însemnate, recunoscute de învinşi, se pot înregistra răsturnări spectaculoase. Acolo unde primii doi candidaţi au fost umăr la umăr în exitpoll-uri sau acolo unde s-au făcut sondaje la ieşirea de la urne, adevăratele rezultate, cele pe care comentatorul îşi poate înălţa concluziile, le vom şti abia după încheierea numărătorii oficiale.

Vom consacra impactului rezultatelor asupra vieţii politice româneşti, dar şi asupra alegerilor parlamentare, mai multe comentarii în zilele care urmează, întemeiate toate pe rezultatele finale, care nu cred că vor întîrzia peste ziua de luni.

Cu ce altceva să începem decît cu victoria lui Nicuşor Dan la Bucureşti?!

Pe vremea cînd conduceam Evenimentul zilei înfiinţasem o rubrică sugestiv intitulată Evenimentul zilei a avut din nou dreptate. Consemnam în hotarele acestei rubrici multele confirmări de către evenimentele social politice a ceea ce scriam că se va întîmpla. De la demisia unui demnitar pînă la arestarea unui om de afaceri.

Evenimentul zilei de pe vremea mea nu mai e. De aceea mă gîndesc să înfiinţez pe cristoiublog.ro o rubrică intitulată, niţel orgolios, Ion Cristoiu a avut din nou dreptate, dedicată confirmării de către realităţi a unor profeţii de-ale mele.

Se înţelege că o asemenea rubrică nu poate să nu conţină confirmarea de către realităţile numite alegerile locale pe Bucureşti a profeţiilor mele privind victoria la Bucureşti a lui Nicuşor Dan în postura de Candidatul Meu al lui Klaus Iohannis. Despre această inevitabilă întîmplare am scris şi am vorbit în pastila video de joi, 24 septembrie 2020, cînd Klaus Iohannis a făcut gestul incredibil de a se întîlni oficial la Cotroceni şi a-şi declara sprijinul public pentru unul dintre competitorii la localele pe Bucureşti. Alături de încălcarea Constituţiei şi a procedurilor, fapt care n-a făcut să tresară societatea autohtonă, semn că Klaus Iohannis poate merge mai departe, pas cu pas, către transformarea României într-o monarhie absolută, a surprins la preşedinte decizia de a-l invita pe Nicuşor Dan la Cotroceni nu de unul singur, ci împreună cu Ludovic Orban, preşedintele PNL. Nicuşor Dan era însă candidat sprijinit de două formaţiuni PNL şi USRPLUS. Dacă se admitea ca Nicuşor Dan să nu vină singur, ci însoţit de cineva ar fi fost de aşteptat ca la Cotroceni să meargă şi Dacian Cioloş şi Dan Barna. Despre această bizarerie scriam în comentariul din 25 septembrie 2020, sub titlul Cu cîteva zile înainte de localele pe Bucureşti, Klaus Iohannis a ţinut să arate în chip oficial că victoria lui Nicuşor Dan e a lui şi nu a USR-PLUS

<De ce a simţit nevoia Klaus Iohannis să arate românilor că Nicuşor Dan e candidatul său?

Răspunsul îl dă un amănunt:

Deşi Nicuşor Dan e şi candidatul USR-PLUS, la Cotroceni el a fost însoţit doar de Ludovic Orban. Prin aceasta s-a dorit să se dea un semnal românilor încă de pe acum:

Nicuşor Dan e candidatul PNL şi nu al USR-PLUS.

Sigur că Nicuşor Dan va învinge, Klaus Iohannis vrea să-i ia de pe acum lui Dan Barna dreptul de a proclama victoria lui Nicuşor Dan drept victoria USR-PLUS.

Victoria lui Nicuşor Dan e victoria PNL.

Sau mai precis victoria lui Klaus Iohannis.>

Viaţa mi-a confirmat nu numai profeţia despre victoria lui Nicuşor Dan, dar şi explicaţia dată gestului de a-l invita pe Nicuşor Dan însoţit doar de Ludovic Orban.

Duminică, 27 septembrie 2020, seara, în studioul Aleph News fiind, am urmărit declaraţiile de presă de după anunţarea exitpoll-urilor. Înainte de asta mă întrebam cum va fi gestionată de cele două partide pe post de părinţi victoria lui Nicuşor Dan. Primul care intrat la declaraţii a fost Ludovic Orban. Cu un Rareş Bogdan în coastă, Ludovic Orban a încercat să îndulcească dezastrul rezultatului obţinut de PNL la votul politic pe Bucureşti: locul trei, cu doar 18 %, după PSD şi USRPLUS. Preşedintele PNL a proclamat drept victorie a partidului său eliberarea Bucureştilor de PSD. Altfel spus PNL şi-a asumat victoria lui Nicuşor Dan la primăria Bucureşti. A urmat în direct declaraţia lui Nicuşor Dan la sediul de campanie din Bucureşti. Cine l-a urmărit atent va fi observat că victoriosul a mulţumit mai mult celor de la USRPLUS şi mai puţin PNL. N-a trecut mult şi Nicuşor Dan a mers la sediul PNL. Motivul acestei vizite? Să discute cu Ludovic Orban parteneriatul dintre Guvern şi primăria Capitalei în realizarea unor mari obiective. La rîndu-i Ludovic Orban a declarat:

<Astăzi, guvernul are un partener serios la Primăria Capitalei. Vom reanaliza toate proiectele primăriei şi vom sprijini toate proiectele în care este implicat şi guvernul României. Foarte multe proiecte sunt în parteneriat. Va exista un parteneriat solid care va duce la rezultate bune pentru Bucureşti şi le vom duce la final împreună: autostrada de centură a Bucureştiului, toate intersecţiile vor fi soluţionate prin lucrări care să elimine conflictele de trafic. Metroul - avem un proiect ambiţios de dezvoltare a metroului, inclusiv de suprafaţă. Centura feroviară a Bucureştiului va fi modernizată. Vom continua scoaterea la lumină a Bucureştiului prin clădirile de patrimoniu şi vom valorifica toate atuurile.>

Cînd credeam că plimbarea lui Nicuşor Dan a luat sfîrşit, ne-am pomenit cu el la sediul USRPLUS. Aici Nicuşor Dan a fost sărbătorit ca un candidat al USRPLUS.

Nicuşor Dan a fost sprijinit de o alianţă constituită din PNL şi USRPLUS. Ar fi fost normal ca Ludovic Orban, Dan Barna şi Dacian Cioloş să se deplaseze la sediul de campanie al lui Nicuşor Dan şi aici să-l sărbătorească împreună pe victorios. Nici o alianţă nu supravieţuieşte victoriei – zice o învăţătură desprinsă din Istorie, aplicată strălucit la Alianţa dintre Occident şi URSS împotriva Germaniei lui Hitler. Cu mult înainte de victoria comună din mai 1945, fiecare dintre parteneri se pregătea de Războiul Rece. În cazul alianţei PNL – USRPLUS putem spune că Războiul Rece a început deja din chiar clipa anunţării exitpoll-urilor. Pentru că fiecare dintre parteneri merge pe cont propriu la parlamentare. Şi e un lucru ştiut că pentru 6 decembrie 2020 adversarii de moarte nu vor fi PNL şi PSD, ci PNL şi USRPLUS. În cadrul acestui Război Rece Ludovic Orban l-a convocat pe Nicuşor Dan la sediul PNL pentru a semnala public faptul că marile promisiuni ale candidatului depind de Guvern, adică de PNL. Din acest punct de vedere USRPLUS n-are ce-i oferi lui Nicuşor Dan. Bietul Nicuşor Dan a fost ca un copil deja disputat de mama şi de tata în curs de a divorţa. Ca orice copil iubitor de amîndoi părinţii el a încercat duminică seara să fie şi cu tata şi cu mama. Numai că părinţii, după ce şi-au proclamat fiecare dragostea faţă de el, au prins să se păruiască. Duminică seara, la emisiunea lui Ionuţ Cristache, Dacian Cioloş a scos sabia la PNL:

„Nu avem ce negocia, este un partid care a adus traseişti şi trebuie încă să se reformeze. Orice discuţie privind o guvernare o vom avea după alegerile parlamentare.”, a spus Dacian Cioloş, la TVR, în cadrul emisiunii „România9”, moderată de Ionuţ Cristache.

Celălalt părinte al victoriosului, Ludovic Orban nu s-a lăsat mai prejos. El a declarat la DigiTv, tot duminică seara:

<În ceea ce ne priveşte pe noi, noi avem o viziune clară de dezvoltare a României. Avem deja un program de guvernare pe care îl punem în practică, avem planul de relansare economică bazat pe investiţii şi pe modernizare. Ne vom prezenta la alegerile parlamentare cu obiectivul clar de a câştiga alegerile şi evident vom forma o majoritate după alegerile parlamentare, pentru că avem nevoie ca de aer de alegeri parlamentare.>

În astfel de situaţii de divorţ lumea se întreabă cu cine va rămîne copilul dacă fiecare dintre cei doi îl vrea doar pentru el.

Nu de puţine ori se răspunde aşa.

Cu cine îi poate oferi o viaţă mai bună.

În cazul lui Nicuşor Dan cel care îi poate oferi ceva e PNL, prin parteneriatul cu Guvernul.

Ce să-i ofere USRPLUS?”

