Ion Cristoiu: Intelectualii lui Băsescu îl bombăne pe Nicușor Dan. N-au primit încă fripturica mult așteptată

„Nicuşor Dan, din câte am observat, este supus unui tir de întrebări, mustrări, trageri de mânecă, chiar și șuturi în fund, din partea unui grup, l-aș numi Tefelist, grupul se definește cel mai bine prin termenul «intelectualii lui Băsescu». Imediat cum a ajuns președinte Trăian Băsescu s-a prins că e o grupare de fripturiști, de oameni care au ambiție să influențeze puterea, conducerea țării, dar fără să-și asume direct prin politică. Iată-l și pe Nicușor Dan, acum făcut pulbere de Alina Mungiu-Pippidi, Dan Tapalagă, ăștia de la HotNews, toți sunt influenceri, Tudor Chirilă, Papahagi, toți sunt nemulțumiți de faptul că Nicușor Dan a permis ca Lia Savonea să ajungă președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție”, spune Ion Cristoiu.

Publicistul susține că mulți judecători, mulți magistrați, mulți procurori au relații de ibovnicie, din toate punctele de vedere, cu mulți din presă, și atunci mulți din presă își dau cu părerea în legătură cu schimbările din justiție, cu ce se întâmplă în justiție și, de regulă, ar vrea ca ei să conducă justiția.

Acesta a comentat și numirea lui Mihai Busuioc în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

„Sigur că Mihai Busuioc nu are nicio treabă cu CCR. Bine, nici ceilalți nu aveau. Hai să fim serioși. Care e deosebirea între un milițian și, nu știu, Marian Enache sau Livia Stanciu? Normal ar fi ca, prin lege, membrii CCR să aibă pregătire în domeniul dreptului constituțional, nu dreptul în general, dreptul constituțional, că, de fapt, ei sunt un fel de specialiști în drept constituțional care sunt chemați să raporteze legi și decizii la spiritul Constituției. Constituția ține foarte mult și de interpretare. Constituția nu putea să prevadă toate situațiile. Și, atunci, vin specialiști în drept constituțional. Normal ar fi ca, măcar, să aibă o carte sau un articol de drept constituțional. Între Mihai Busuioc și Livia Stanciu e nicio deosebire. Aici nu e vorba să fii jurist, nici milițian. E vorba să fii specialist în drept constituțional care are altceva decât dreptul penal, dreptul comercial. Nici nu trebuie să fii nici olimpic la matematică, nici bun tractorist și nici mare scriitor. A fost o înțelegere. Ce putea să facă Nicușor Dan?”, a explicat Ion Cristoiu.

Acesta a amintit și un episod din perioada lui Emil Constantinescu.

„Din nenorocire, așa s-a întâmplat cu Emil Constantinescu. Nu o să uit că în ianuarie 1997, chiar dacă eram în dispută cu Emil Constantinescu, eu am scris un editorial în care atrageam atenția că gruparea condusă de Blandiana, cei de la România Liberă, Băcanu, vor ei să conducă țară. Și țin minte că atunci am prins un semnal de la Cotroceni, că am nimerit-o. Pe Emil Constantinescu ei l-au omorât. Intelectualii, așa zis intelectuali, care vor să conducă țara, tot așa îl îndrumau să facă aia, să facă aia. Nu securiștii, ci intelectualii lui Băsescu. Acum intelectualii lui Băsescu vor să-l omoare și pe Nicușor Dan. Trebuie să respecte Constituția. Plus că sunt nemulțumiți că până acum n-a venit fripturica”, încheie publicistul.