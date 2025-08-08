Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare

Sorin Grindeanu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, decizia de convocare a Birolului Permanent Național al Partidului, un for colectiv de conducere, pentru a discuta criza din cadrul coaliției, care a constat în nerespectarea de către USR a unei decizii a coaliției și a guvernului, și anume, funeraliile naționale pentru Ion Iliescu. Nu întâmplător am precizat care este obiecția din partea PSD. Nu e vorba de faptul că sub patronajul lui Nicușor Dan, patronajul discret, pentru că el este patronul, s-au organizat ici-colo, mă rog, manifestații jegoase de înjuraturi la adresa unui mort.

E mort. Ion Iliescu a murit. E mort. Culminând cu spectacolul jalnic de aseară, nu știu, organizat de o chestie, un ONG despre care n-am mai auzit, „Corupția ucide”, care nu a ieșit în stradă, care n-a protestat pentru faptul că Dragoș Anastasiu este în continuare vicepremier, deoarece Nicușor Dan refuză să-i semneze decretul. El și-a dat demisia, s-au făcut mare tărăboi și au găsit o șmecherie. Nicușor Dan nu semnează. O să vedeți că așa o să se chinuiască această nenorocită țară cu acest președinte, nu o să semneze.

O să vedeți. A zis, bă, nu semnez. Au trecut mare un pic și după 20 de zile, dar nu semnează pentru că nu îi convine plecarea lui Dragoșe Anastasiu, era omul lui în guvern și atunci nu semnează.

Normal era ca un ONG precum Corupția ucide să facă demonstrație pentru asta. Până la urmă chiar își bat joc de noi? Vine omul, plânge, demisionează și de fapt nu a demisionat că așa potrivit tuturor surselor, e în guvern, duce la serviciu, normal, până când nu îi sistemează decretul.

A fost o manifestare jalnică, jegoasă. Am remarcat într-o fotografie în imagine un, nu știu, babalâc, în baston, în papuci, cu cămașa peste pantalon, l-a trimis nevastă-sa, sau fiică-sa sau nepoată-sa ca să se demonstreze împotriva funeraliilor lui Ion Iliescu. Am înțeles că s-a prezentat ca pe la revoluție.

Pe la revoluție, mă rog, nu cu cămașa peste pantalon. Totuși, când te duci în public, mă rog, dacă o fi având nevastă sau soacră, nu soacră, nepoată îi spui, bă, nu te duci în papuci și cu prohabul descheiat. Dar, mă rog, ăștia erau demonstranții.

Asta era una, e treaba lor. Dar odată ce s-a decis în coaliție, potrivit legii, să se organizeze funeralii naționale, un partid din coaliție nu avea voie să încalce legea și să refuze, până la urmă, decizia guvernului, din care face parte și PSD. Aceasta este esența scandalului. Nu în faptul că conducerea PSD de azi s-ar da în vânt după mortul Ioan Iliescu. Oricum îl uitaseră și s-au despărțit de el bruxelizându-se. Nu! Este vorba de faptul că un partener de coaliție, USR, purcica din guvern, cum ii spun eu, a zis, bă, noi nu respectăm.

Este pentru coaliție un semnal catastrofal. Asta înseamnă că unul din membrii coaliției zice că nu îndeplinește. Acum se vor lua tot felul de decizii privind măsurile de austeritate. Ce ar fi dacă PSD-ul ar spune, domnule, noi nu le aplicăm. Uite, noi la când se va discuta în Parlament, noi votăm împotriva. Totuși, ăsta este USR-ul și pentru PSD, sigur că e și un pretext, pentru că a fost picătura care a umplut paharul în relația dintre PSD și cealaltă parte a guvernului, alcătuită din PNL și USR. PNL, ramura USR. Este clar că avem, la ora actuală, două coaliții, adică un PSD și de partea cealaltă avem USR, PNL și UDMR, că s-a văzut că nici UDMR-ul nu s-a înghesuit la asta. Și atunci PSD-ul își dă seama că el este folosit în această coaliție pentru a asigura majoritatea, în timp ce ceilalți fac ce vor în țara asta și conduc țara. Deci, în acest punct de vedere, criza din coaliție este reală și cred că este începutul destrămării acestei coaliții contra naturii și contra interesului național.