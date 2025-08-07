Ion Cristoiu: O enigmă postdecembristă: Cum de nu s-a întîlnit Nicușor Dan cu Mortul deși au stat împreună timp de două zile și o noapte în aceeași clădire?!

E o mare enigmă din două motive. Una, protocolul, minimul, bunul simt, ce vrei, cerea ca tu, președinte în exercițiu, să te duci, pentru că te gândeai așa, sigur, el e nemuritor, dar are și el vreo 50 și ceva de ani, o să moară.

Eu în locul lui m-aș fi gândit, bă, hai să mă duc și eu, că o să mor și eu la un moment dat, o să fiu fost șef de stat și nu o să vină șeful de stat de atunci la căpătâiul meu. Astea sunt o parte a enigmei. Cealaltă e faptul că s-a aflat că Nicușor Dan a fost în tot acest timp, două zile, în Palatul Cotroceni.

Vă reamintesc că mortul, mortul, era în Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, deci lângă el, nu știu, bănuiesc, când se ducea la WC, nu știu, auzea pe acolo, nu știu, slujbă, plus că i-o fi zis, Pahonțu, șeful, „Aveți grijă să nu treceți prin Sala Unirii, că îi deranjați pe ăia”.

Și este o mare întrebare umenescă, bă, cum dracu să stai în aceeași clădire lângă mort și să nu te duci așa, nu știu, măcar ca gazda, da?

Gândiți-vă că într-un apartament, într-o vilă, să zicem așa, și nu știu, moare bunul și e înmormântat într-o încăpere. Te duci și tu, nu treci la bucătărie, la baie și pleci, bă, măcar așa, treci pe acolo și zici, bă, condolențe, familiei.

Și sigur că mi-a pus această întrebare omenescă. Cum de a reușit el să nu se întâlnească cu mortul timp de două zile. La emisiunea lui Marius Tucă, unde era prin telefon și domnul Mirel Palada, am încercat să dezlegăm enigma. Eu am venit cu presupunerea că el nu știa că a murit Iliescu.

Adică i s-a zis, dar cum uită el, a uitat. Mirel Palada a fost mult mai bun și a găsit o explicație genială. El, din câte știți, caracteristică a personalității lui Nicușor Dan este amânare absolută.

Indiferent ce o fi, cu excepția mersului când îl trec nevoile, bănuiesc că masa, astea nevoile, nu știu, vitale, nu are cum să uite. La un moment dat poți să stai două zile să nu mănânci sau să nu bea apa, dar în rest amână. Tot ce trebuie făcut amână.

Nici acum n-a semnat decretul de demisie al lui Anastasiu. Lumea zice că, bă, ce calcule. Nu! Nu țineți minte că a ținut două luni, cum să zic, în chiloți, mă rog, chiloții prezidențiali, cererile de pensionare ale 73? Amâna.

Și Mirel Palada a zis, și sunt de acord, că el a amânat. Adică a amânat nu că era o problemă, că putea să se ducă și noaptea, că mortul era și în timpul noptii. Putea, nu știu, zicea, bă, vreau să trec și eu pe acolo.

Nu știu, fără televiziuni, fără ăsta, și să dea un comunicat, am fost azi noapte la două noaptea să văd mortul, să-i prezint condolențe, mortului. Și probabil că au zis, bă, mă duc, mai lăsați-mă. Șeful, mâine dimineață îl înmormântează. Bă, lasă, nu iau nicio decizie.

Când? Nu știu, vom vedea, nu știu, mai stăm.

Și eu cred că el așteaptă, probabil că peste vreo lună, el se va decide și va spune, gata, merg să merg la căpătăiul lui, mortului și merg să întâlnesc mortul. Și ei vor spune, știi, domnul președinte, între timp a fost înmormântat. Bine, mă, asta e, a fost înmormântat.

Asta e explicația la întrebarea cum de nu s-a întâlnit Nicușor Dan cu mortul timp de două zile, deși au fost împreună în aceeași clădire.