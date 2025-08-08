Ion Cristoiu: Interesul național cere ca PSD să plece de la Guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că luni va avea loc o ședință a Birolului Permanent Național al PSD, un forum de conducere pentru a discuta dacă mai poate să rămână partidul la guvernare după criza uriașă din coaliție, întruchipată de nerespectarea legii, de nerespectarea protocolului de coaliție și de nerespectarea hotărârilor Guvernului de către facțiunea bolșevică din Guvern, întruchipată de USR, având omul lor la Cotroceni în persoana unui anumit Nicușor Dan, pentru că acum se vede clar că Nicușor Dan este liderul USR și întruchipează la Cotroceni toate interesele acestui partid.

L-am numit bolșevic nu în sens negativ, pentru că eu nu folosesc etichetări, la fel de bine aș putea să spun că e partid nazist, pentru că felul de a proceda, de a face politică și de a se raporta la puterea USR amintește de partidul bolșevic al lui Lenin, nu al lui Stalin, și de partidul nazist al lui Hitler. Adică, dacă ați observat, cele două partide au drept cusătură comună în istorie, lipsa scrupulilor în cuțelirea puterii, încălcarea oricărei legi și o determinare de tip bolșevic sau fascist a militanților.

Aceasta caracterizează USR-ul, este un partid minor, dar ca și bolșevicii, ca și naziștii care erau o minoritate, vor pune mâna pe România, acest partid, pentru că nu are nicio legătură cu comportamentul democratic. Ca să reamintim, există o lege privind înmormântarea fostilor șefi de stat. Așa scrie, fost șef de stat.

Nu scrie în legea asta că e vorba de șef de stat cu nuanțe. Și doi, în Guvernul de coaliție, din care face parte PSD, a decis că partidele, componente ale acestui Guvern și coaliție să respecte legea. USR, care este un partid lipit către Nicușor Dan de actualul Guvern, se putea face un guvern numai PSD, PNL, UDMR și minorități, fără nicio problemă.

El a fost atașat, fiind un partid minor, fără bază mare electorală, a fost impus actualei guvernări de către Nicușor Dan și de sistem, acea parte din sistem care este în spatele lui, în spatele USR. Partidul Social-Democrat a făcut o greșeală capitală acceptând această guvernare. Dacă în 2021 avea o explicație participarea PSD în acea coaliție, care era o coaliție aparte cu rotația președinilor, acum nu avea nicio justificare.

Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile parlamentare și în actuala coaliție, Partidul Social-Democrat, nu numai că nu conduce coaliția și Guvernul, dar este un fel de a cincea roată la căruță. Partidul care domină este USR și aș putea să spun și aripa useristă din PNL. La ora actuală, discursul public, deciziile sunt impuse de către USR și criza, felul derbedeiesc în care s-au purtat useristii în cazul înmormântării fostului șef de stat, ne arată că ei n-au mamă n-au tată.

Pentru că, în timp ce PSD, chiar contrazicându-se electoratul, a fost de acord cu multe din deciziile de austeritate, potrivit logice de coaliție, USR a zis și ce dacă am decis? Păi stimați PSD ați înnebunit? Deci el nu respectă nimic. Vă înțelege și ei, cum să zic, vă arestează mâine. Au pus mâna pe externe, pe armată, o să pună și pe servicii secrete, mai rămâne până mâine.

Vă arestează pe toți. Pentru că normal era să spun USR-ul, chiar dacă contravenea, să zicem, electoratului, contravenii electoratului, funerariile, nu cel USR-ist, USR-ul, trebuie să spună, băi, ne-am înțeles, de aia suntem în coaliție. Și Partidul Social-Democrat este criminal, responsabil de o crimă împotriva națiunii, dacă rămâne la guvernare, pentru că el, prin prezența lui, pentru că el asigură majoritatea, cum să spun, asigură toate nebuniile pe care le face USR.

E enorm, chiar în interesul național, Partidul Social-Democratic trebuie să plece de la guvernare.