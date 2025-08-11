PSD pune condiţii pentru a participa la şedinţele Coaliţiei

După întâlnirea liderilor social democraţi, Grindeanu a anunţat că PSD nu va mai participa la şedinţele Coaliţiei dacă nu vor fi respectate anumite condiţii pe care le-a enumerat.

„Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenţii, atât la nivel central, cât şi la nivel judeţean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcţii regionale care nu-şi mai au rostul. Ca să dau un exemplu, reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie, reducerea indemnizaţiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD-ul revine la şedinţele coaliţiei”, a declarat Sorin Grindeau.

Liderul interimar al PSD a vorbit şi despre necesitatea continuării proiectelor de investiţii.

„În această perioadă solicităm întâlniri cu Ministerul de Finanţe pentru a vedea o execuţie la zi a bugetului de stat şi pentru a discuta despre rectificarea de buget. De ce? Pentru că este absolut necesar să vorbim despre continuarea investiţiilor mari şi mici, fie că vorbim de investiţiile în autostrăzi, spitale şi toate obiectivele mari, fie că vorbim de Anghel Saligni şi de CNI. De asemenea, tot legat de buget şi de rectificare, trebuie să discutăm despre ceea ce înseamnă măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui regândite pe zona de educaţie”.

Administraţia, sănătatea şi măsurile fiscale au fost, de asemenea, domenii enumerate de Sorin Grindeanu.

„Şi în al treilea rând, odată ce aceste lucruri vor continua, şi vor fi asigurate finanţări pentru Anghel Saligni şi pentru investiţii, vom trece la etapa treia, cea legată de pachetul de măsuri despre care se tot discută pe sănătate, pe administraţie, pe măsuri fiscale, de care şi domnul ministru Nazare a discutat, dar care trebuie să mai cunprindă ceva, şi anume măsuri pentru relansarea economiei, măsuri pentru reindustrializarea României”.

Acestea sunt condiţiile pe care PSD-ul le are astăzi, a mai spus Grindeanu: „Sunt condiţiile care au fost care au fost adoptate în unanimitate de către colegii mei, astăzi, la propunerea mea, în şedinţa Birolului Permanent”.