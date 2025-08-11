Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare

Negrescu, despre ieșirea de la guvernare: Nimeni nu amenință cu nimic; e nevoie de dialog

În momentul de față este nevoie de dialog și este foarte bine că a fost convocată ședința, spune europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta spune că nu se va lua o decizie privind ieșirea PSD de la guvernare în ședința de luni.

Daniel Zamfir: PSD nu iese din coaliția aflată la putere

PSD nu iese din coaliția aflată la putere, spune la RFI Daniel Zamfir. Partidul urmează să decidă luni dacă rămâne sau nu la guvernare, după ce USR care a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. Senatorul mai afirmă că „PSD nu va vota o moțiune împotriva Guvernului din care face parte”.

Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat luni o ședință cu liderii partidului pentru a stabili condițiile în care formațiunea rămâne la guvernare, conform Gândul.

Decizia vine după tensiunile cu partenerul de coaliție USR, care s-a opus declarării unei zile de doliu național la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Acest dezacord a dus și la amânarea unei ședințe importante a coaliției, menite să definitiveze al doilea pachet de măsuri fiscale.

Coaliția urma să aprobe reforme ce includeau combaterea evaziunii fiscale, reforma companiilor de stat și creșterea eficienței ANAF. Însă opoziția USR față de ziua de doliu a provocat nemulțumirea PSD și amânarea deciziilor.

Amenințări cu moțiune de cenzură pe tema A7 și A8

În plus, deputatul PSD Marius Budăi a avertizat că, dacă lucrările la autostrăzile A7 și A8 vor fi oprite, partidul său va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Bolojan.

Budăi a cerut parlamentarilor din Moldova să susțină public aceste proiecte și să ceară clarificări privind continuarea lor.

Rezultatul ședinței conducerii PSD de luni ar putea schimba viitorul coaliției.