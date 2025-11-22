Acord surprinzător la Washington: Trump și primarul ales al New York-ului cer scăderea facturilor la energie

Cei doi lideri s-au întâlnit vineri la Casa Albă, unde au discutat despre creșterea costului vieții și rolul companiei Con Edison în facturile tot mai mari ale locuitorilor. Trump a spus că administrația federală „va trebui să vorbească” cu furnizorul de energie pentru a obține scăderea tarifelor. Primarul New-Yorkului, Zohran Mamdani, a confirmat că este de aceeași părere cu președintele SUA.

„Vom avea nevoie să vorbim cu ei. Trebuie să determinăm Con Edison să înceapă să reducă tarifele”, a declarat Trump în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, citat de Reuters. „Absolut”, a confirmat Mamdani. A fost un moment rar în care pozițiile celor doi politicieni s-au aliniat, după mai multe luni de critici reciproce.

Trump și Mamdani lasă conflictele deoparte pentru new-yorkezi

Furnizorul de energie a transmis că este dispus să colaboreze cu administrația locală pentru a găsi soluții la costurile tot mai mari ale utilităților. Compania confirmă că este „esențial” ca facturile să fie suportabile pentru locuitorii orașului.

Întâlnirea dintre Trump și Mamdani reprezintă un moment notabil, având în vedere relația extrem de tensionată din lunile precedente. Trump l-a catalogat pe Mamdani „comunist” și a sugerat chiar că ar trebui deportat. În vârstă de 34 de ani, politicianul de stânga este născut în Uganda și a dobândit cetățenie americană.

De la confruntare la colaborare

La rândul său, Mamdani a făcut campanie pe tema „protejării New York-ului de Trump” și a promis să reducă costul traiului într-un oraș deja afectat de inflație.

Echipa primarului ales spune că Mamdani este dispus să colaboreze cu președintele republican dacă acest lucru ar aduce beneficii locuitorilor orașului. Purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani a declarat că viitorul primar vrea să discute cu Trump despre siguranța publică și securitatea economică. Ea a adăugat că agenda privind un oraș mai accesibil este susținută de peste un milion de new-yorkezi.

Mesajul lui Mamdani pentru Trump

Întâlnirea de la Washington ar putea marca începutul unei cooperări mai pragmatice între cei doi lideri. Presiunea comună asupra Con Edison pentru ieftinirea energiei poate fi primul test al acestui nou curs.

„Oamenii care muncesc au fost lăsați în urmă în New York”, a scris sâmbătă primarul New York-ului pe X. „În cel mai bogat oraș din lume, unul din cinci locuitori nu își permite 2,90 dolari pentru metrou sau autobuz. Așa cum i-am spus lui Trump, este timpul să-i punem pe acești oameni înapoi în centrul politicii noastre”.