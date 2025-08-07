Ion Cristoiu: Prin anunțul întîlnirii Trump-Putin, Vladimir Putin l-a salvat pe Donald Trump

Atât Kremlinul, cât și Washingtonul, Casa Albă confirmă decizia, înțelegerea dintre Vladimir Putin și Donald Trump pentru o întâlnire. Donald Trump a anunțat asta și Kremlinul, Vladimir Puțin, a confirmat.

Probabil că mulți dintre dumneavostră vor rămâne surprinși și vor spune că acesta este un breaking news, deoarece teoretic, aparent, toate datele de până acum mergeau către o confruntare între America și Rusia și nu către o bruscă înțelegere, pentru că întâlnirea, dacă va avea loc, dar chiar și anunțul întâlnirii, e un semn de destindere.

Donald Trump și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea față de felul în care se desfășoară războiul în Ucraina, adică de felul în care se comportă rușii, bine, în stilul lui, nemulțumit de ce face Vladimir Putin, și vă reamintesc că a dat un ultimatum care ar trebui să se încheie în zilele acestea, mi se pare că în două zile sau chiar mâine, în care, un ultimatum Rusiei, că dacă nu oprește, nu face armistițiu, el trece la niște sancțiuni înfiorătoare și care ar consta în impunerea de taxe uriașe țărilor care cumpără petrol de la Rusia. Sigur, așa aparent, lumea zice, bă, ce tare, ce mușchi are el! E o prostie! De la ruși cumpără China și India, da? Și ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat sancționarea lor, în sensul că și Chinei și Indiei li s-ar fi pus taxe vamale pentru produsele lor de o sută la sută, și, adică, și India și China cumpără petrol de la ruși pentru că este ieftin. Adică, a-i cere Indiei să nu mai cumpere petrol, care e o mare afacere, de la ruși, este că și cum, cum să spun, i-ai fi cerut, nu știu, să nu mai venereze vaca, la chinezi nu mai spun.

Deci, erau chestiuni și în cazul Chinei, și în cazul Indiei, vitale. Și dacă mor de foame, tot nu renunță la asta, da?

Dar, urmarea, ca reacție la ultimatum, rușii au început să bombardeze Kievul, Odessa, tot ce au întâlnit în cale.

Și, evident că nu poți să dai ultimatum nici măcar Zambiei, poți să spui așa pe canale, dar nu poți să dai unei țări ca Rusia, dacă nu te oprești când ți-am zis eu, Trump, nu știu ce-ți să fac. Și dacă Rusia ajunge la război nuclear cu America, tot nu dă înapoi.

Niciun șef de stat, nici măcar… Nicușor Dan, că el ar accepta că el oricum nu știe că-i președinte, și probabil că ar scrie acolo cineva, Cristian Diaconescu, pe blog în numele lui, că el e de acord, da, nu, nimeni. Nici Macron n-ar face pentru țara lui, nici Merz pentru Germania.

Bun. Și deodată, când toți credeam că ne îndreptăm spre apocalipsă, chiar și eu, vine știrea că cei doi se întâlnesc. Ce face? Anunțul, că se vor întâlni, scoate din discuție ultimatumul.

Nu mai pune nimeni, pentru că toată planeta aștepta, gata, să… nu știu, mâine, dacă gata, să încheie perioada de ultimatum, Rusia sigur nu renunța și întrebam, bă, ce făcea America? Adică, Trump trebuia să aplice, în practică, ce a spus, amenințările. Acum, gata, s-a terminat. Deci, Trump s-a salvat.

Nu mai poate să mai spună cineva, bă, dar unde-i ultimatumul? Cum? Mă întâlnesc. Deja cine a fost de acord cu această piesă de teatro? Putin. Deci putem spune că Putin l-a salvat pe Trump, că Trump era fără ieșire.

În o zi, două, nu știu când se încheie ultimatumul, trebuia să anunțe. S-a încheiat ultimatumul, Rusia nu a ascultat și, în consecință, nu știu, pornesc al treilea război mondial, care-i nuclear, împotriva Rusiei. Bine, se ducea, făcea pulbere tot și, lasă la o parte că nu putea să aplice sancțiunile alea în practică, că era un dezastru pentru America, dar și imaginea lui de luptător pentru pace.

Deci putem spune că, prin acest anunț, Vladimir Putin l-a salvat pe Donald Trump.