Ion Cristoiu: Prin alierea cu USR – PLUS la Bucureşti, PNL a câştigat lăsând impresia c-a pierdut

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că prin alierea cu USR-PLUS la alegerile pentru Bucureşti, PNL şi-a cumpărat liniştea, sufocând posibile atacuri la adresa guvernării PNL, cu daune infime pentru partidul lui Ludovic Orban. Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Nu încape vorbă că din negocierile dintre PNL pe de o parte şi USR - PLUS pe de alta, cîştigătoare a ieşit Alianţa, despre care mulţi, inclusiv PNL-ilişti, o suspectează ca fiind marxist-progresistă, de Extremă Stînga, în orice caz, dar în nici un caz de Dreapta. PNL a cedat pe toată linia. Şi nu oricum, ci cu sacrificarea unor personalităţi precum Rareş Bogdan, Cristian Popescu. Aruncaţi în luptă din partea PNL, aceşti candidaţi ar fi cîştigat şi în afara alianţei cu USR-PLUS. Cu ceva timp în urmă, înainte de izbucnirea Pandemiei, mai precis joi, 9 ianuarie 2020, Klaus Iohannis a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Cotroceni:

<Jurnalist: Şi în legătură cu alegerile locale care vor fi anul acesta, Partidul Naţional Liberal dădea semnale, prin liderul de la Bucureşti, Violeta Alexandru, că ar trebui să vină cu un candidat unic, candidat al PNL. Cum vedeţi acest lucru? Ar trebui dreapta să se unească, cel puţin pentru Primăria Capitalei?>

Jurnalistul a primit următorul răspuns:

<Klaus Iohannis: Nu exclud unele negocieri între partide, dar, ca şi principiu, un partid care guvernează şi care are o reacţie foarte pozitivă în populaţie – în sondaje, vedem că Partidul Naţional Liberal a urcat semnificativ – un astfel de partid ar trebui să meargă, de regulă, singur în alegeri, pentru a-şi dovedi şi puterea, şi curajul.>

De ce a acceptat PNL toate hachiţele Alianţei inclusiv excluderea PMP din combinaţie pe motiv că nu e demn de a face parte dintre partidele frăţeşti?

Mulţi lideri de opinie au pus cedarea PNL pe seama unor jocuri interne ale partidului. Şi anume, Ludovic Orban, atent la oricine l-ar putea concura la şefie, l-a preferat pe Nicuşor Dan lui Rareş Bogdan şi a cedat pe linie în negocierile cu USR-PLUS pentru ca un eventual învingător liberal la alegerile pe Bucureşti să nu-i umbrească steaua sa tot mai strălucitoare. S-a invocat şi posibilitatea ca aceste liste să fie pur şi simplu teatrale, deoarece alegerile vor fi amânate şi astfel, prin aruncarea în joc a unor neica nimeni, PNL să nu-şi pună vedetele într-o situaţie stînjenitoare. Convingerea că PNL a fost învins la negocieri de către USR-PLUS e atît de puternică la unii analişti că s-a acreditat şi teza unui Ludovic Orban care şi-a propus în taină să facă pulbere partidul.

Aceste poziţii ar fi infailibile dacă n-am avea declaraţia lui Klaus Iohannis din 9 ianuarie 2020. Această declaraţie a fost făcută înainte de izbucnirea Pandemiei. Ce a schimbat Pandemia în raportul dintre PNL şi USR? Nimic altceva decît o creştere uriaşă a pericolului întruchipat de USR-PLUS. Lesne de observat astfel că pe parcursul Pandemiei Alianţa a fost formaţiunea cea mai credibilă în criticile aduse Guvernului.

Critici au fost lansate şi de PSD. Numai că PSD e prea aproape de timpul cînd stîrnea antipatia electoratului de Dreapta pînă la nivel de ură pentru ca poziţiile sale critice să aibă eficienţă în scăderea PNL în sondaje. Criticile Alianţei au venit dinspre Dreapta. Şi în condiţiile unui PMP cerşind pe la uşile împărăteşti ale Guvernului, Alianţa şi-a consolidat spectaculos postura de concurent principal al PNL.

Toate criticile mergeau direct la ţintă. Mai ales că PSD-ul şi el critic la adresa Guvernului, a continuat să fie fără credibilitate, după experienţa guvernării Liviu Draganea, care a fixat pentru mult timp imaginea PSD de partid al penalilor, al corupţilor, al ieşirii din UE, într-un cuvînt un partid nefrecventabil. Dacă n-ar fi aşa, Klaus Iohannis nu şi-ar face un ţel din atacarea PSD. Sondajele de opinie, realizate de SRI, evident, cu banii generoşi daţi de la Buget exact de Liviu Dragnea, îi spun lui Klaus Iohannnis că nu riscă nimic prin ieşirile sale anticonstituţionale de chibiţ antiPSD. Treptat-treptat, USR-PLUS a devenit principalul adversar al PNL. Un adversar deosebit de periculos şi pentru Klaus Iohannis. Graba cu care Klaus Iohannis a intervenit la DIICOT pentru infirmarea unei clasări care fusese făcută cu aprobarea sa se explică şi prin teama ca nu cumva tema numirii la DIICOT a Georgianei Hosu, contestată de TeFeLişti, să fie preluată de USR- PLUS.

În aceste condiţii se punea problema unei castrări a poziţiei anti PNL a UNSR-PLUS. Şi cea mai bună formă de scoatere a unui partid din joc e îmbrăţişarea. Ce a pierdut PNL prin desemnarea lui Nicuşor Dan drept candidat sprijinit de PNL? Nimic. Pentru PNL important e ca Gabriela Firea să piardă, de fapt să piardă PSD. Asta ar însemna ca victorios să fie Nicuşor Dan. Ei şi? Cîtă vreme consiliul general va fi dominat de PNL Nicuşor Dan va fi o hologramă de primar şi nu unul autentic. În plus, PNL ştie că Nicuşor Dan nu e pe placul actualei conduceri a USR. Cu atît mai bine dacă prin alegerea ca primar a lui Nicuşor Dan se vîră mortu-n casă actualei conduceri a USR. În schimbul unor candidaturi la sectoare, care nu sînt garantate ca victorie, PNL şi-a dobîndit liniştea dinspre USR - PLUS. Alianţa nu-şi mai poate îngădui să atace Guvernul: Prin asta USR - PLUS iese din ipostaza de alternativă la PNL. E ceea ce a urmărit PNL. Contrar aparenţelor, PNL a cîştigat lăsînd impresia c-a pierdut.”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro