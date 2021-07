Ion Cristoiu: Spectacolul vorbelor mari prin care oportuniştii din PNL îşi justifică rostogolirea în barca lui Florin Cîţu

Un nou oportunist

Echipa cîştigătoare, cum pompos îşi spune Gruparea Florin Cîţu, beneficiază de un nou membru: Iulian Dumitrescu, preşedintele organizaţiei judeţene Prahova a PNL. Ca şi alţi săritori în barca lui Florin Cîţu, ţinută straşnic de Klaus Iohannis, să nu se răstoarne cînd un nou ins se rostogoleşte în ea, Iulian Dumitrescu şi-a anunţat opţiunea pe Facebook. Textul său merită o iscodire, deoarece el pare copiat de pe celelalte texte, postate tot pe Facebook, ale oportuniştilor:

„Începînd de astăzi, fac parte din echipa lui Florin Cîţu şi voi candida, din partea acestei echipe, pentru o funcţie de prim-vicepreşedinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie. Cred în nevoia reformării şi modernizării PNL şi sunt sigur că parteneriatul Preşedinte – Guvern – majoritate parlamentară formată în jurul PNL va aduce o viaţă mai bună pentru toţi românii”.

Faţă de alte postări ce se vor opţiuni istorice ale autorilor, cînd, în realitate, ele sînt nişte jalnice bolboroseli de oportunişti, cea a lui Iulian Dumitrescu are o nuanţă importantă. Toate celelalte îi fac temenele doar lui Florin Cîţu. Cea a lui Iulian Dumitrescu îi face temenele şi lui Klaus Iohannis. Explicaţia? Klaus Iohannis e practic şeful DNA. Nu demult, prin trucul scurgerilor din dosare, Klaus Iohannis i-a dat un semnal lui Iulian Dumitrescu. Şeful de la Prahova şovăia dacă să rămînă cu Ludovic Orban sau să se aşeze în spatele lui Florin Cîţu. Băiat deştept, ca toţi politrucii, Iulian Dumitrescu a înţeles semnalul. Prin urmare ca şi alţi oportunişti el a descoperit în Florin Cîţu marele reformist şi marele modernizator, un fel de Cuza care suge consoanele cuvintelor din discursuri. Pentru a fi sigur că DNA îl va lăsa în pace, Iulian Dumitrescu i-a trimis pupici dulci şi lui Klaus Iohannis. La postare, Florin Cîţu a reacţionat distribuind anunţul şi precizînd „Iulian, bine ai venit în #echipacastigatoare”. Deşi Klaus Iohannis n-a reacţionat în scris, sigur e că plecăciunea de la Ploieşti n-a trecut neobservată. Prin urmare, DNA îl va lăsa în pace pe Iulian Dumitrescu. Cel puţin pînă la Congresul PNL.

*

Învaţă cum să fie slugi

La o emisiune de pe M6, văd un reportaj despre „Paradisul turistic din Insula Saint Maurice”. Băştinaşii sînt surprinşi învăţînd, graţie unei şcolarizări în regim de urgenţă, cum să fie ospătari, grădinari, femei de serviciu, bagajişti la clienţii vilelor de lux. Se insistă pe folosirea sprayurilor împotriva transpiraţiei. Învaţă cum să fie slugi! Nici unul nu se gîndeşte c-ar putea învăţa cum să fie director, savant sau chiar ministru.

*

Raed Arafat a fost scos din sertare

A reapărut Raed Arafat, pe care-l credeam tras pe linie moartă de Stăpînii săi, tot mai convinşi că asocierea cu un asemenea personaj sinistru nu poate aduce decît necazuri electorale. De fapt, Raed Arafat n-a apărut, pentru că aşa a vrut el. Muţunache de la bîlciul din iarmaroc apare pe scenă doar cînd mîinile din culise îl trag în sus ca să facă Hopa. Raed Arafat a reapărut, pentru că regimul Iohannis are nevoie de cineva care să anunţe Apocalipsa. Se ştie că pentru a-i da lui Florin Cîţu mai multe atuuri în bătălia cu Ludovic Orban, Klaus Iohannis a proclamat România teritoriu independent de Pandemie. Vine însă valul 4 şi peste România şi oricît de mult s-ar falsifica realităţile, totuşi, la un moment dat, Klaus Iohannis trebuie să dea alarma. N-o poate face fără o pregătire prealabilă a opiniei publice de către cioclii apocaliptici. Prin urmare, a fost scos în faţă Raed Arafat. Acest Muţunache al tuturor puterilor postdecembriste nu şi-a dezminţit condiţia. Dezastrul vaccinării îşi are cauza în relaxarea iresponsabilă iniţiată de Klaus Iohannis pentru a face din Pupiloiul său Florin Cîţu un răpunător al Pandemiei. Acum, în prefaţa noului val, dezastrul vaccinării nu mai poate fi ascuns. Important e ca dezastrul să primească o altă explicaţie publică decît iresponsabilitatea autorităţilor. Raed Arafat s-a grăbit s-o găsească la ordin. Cauza dezastrului constă în activitatea de presă a celor care se opun vaccinării şi nu în iresponsabilitatea regimului:

„Sînt foarte mulţi factori care duc la comportamentul populaţional, inclusiv ce transmit unii, ce transmit alţii, influencerii, persoanele care vorbesc toată ziua, seara şi dimineaţa, împotriva vaccinului, care vin cu fake news-uri şi le răspîndesc. Sînt oameni care sunt influenţaţi de acest lucru. Rolul nostru este să încercăm cât mai mult să le explicăm care este beneficiul pentru ei şi care este, de fapt, realitatea ştiinţifică şi care este realitatea închipuită de către unii şi alţii”.

*

Întrebare

De ce nu sînt politicienii filosofi? Pentru că acţiunea cere decizie rapidă, fără luarea în calcul a posibilităţilor de a acţiona altfel. O spune D. D. Roşca, traducătorul lui Hegel în româneşte:

„Orizontul spiritual larg şi cîntărirea cu balanţă sufletească prea sensibilă a nesfîrşitelor posibilităţi (posibilităţi inexistente pentru minţile mai rudimentare) paralizează hotărîrile omorînd în faţă acţiunea”. (D.D. Roşca)

*

PNRR are mari probleme

Citînd surse de la Comisia Europeană, publicaţia germană Die Welt trage un semnal de alarmă în privinţa PNRR-ului asumat de România. Potrivit publicaţiei, problemele pe care le ridică Documentul sînt atît de mari încît nu-i exclusă posibilitatea unei retrimiteri la Bucureşti pentru rescriere totală. Semnalul de alarmă nu mă miră. Cei care au văzut Documentul spun că e un soi de proză proastă scrisă de Cristian Ghinea cu mîna lui de publicist ratat înainte de a începe să publice. Mă miră însă resemnarea lui Klaus Iohannnis în faţa întîrzierii nepermise a unui Document din care şi-a făcut pînă acum un temei de campanie electorală. Să ştie Klaus Iohannis că PNRR-ul va fi respins şi atunci îl va putea scoate pe atotputernicul USRPLUS-ist din Guvern?

*

Şi încornorat şi arestat

Ioana Dumitrescu, Jeanne pentru intimi, ia masa cu soţul la Clubul automobiliştilor din Bucureşti. Duduia e fată de cîrciumar. S-a măritat, ca toate femeile de condiţie modestă, dar ambiţioase nemărginit, la 15 ani. În trecere pe acolo, prinţul Nicolae, fratele lui Carol al II-lea, se aşază la masa lor. Om politicos, soţul îl acceptă. Că doar n-avea să-i dea cu farfuria în cap! La plecare, surpriză de proporţii. Doamna se urcă în maşina prinţului. Fără nici o explicaţie. Bărbatul, deja încornorat, se ia după ei. Tot cu maşina. Cei doi ajung la Palatul Elisabeta, păzit de santinele. Picat şi el la poartă, soţul e arestat. Ca să vezi! Şi încornorat, şi arestat!

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro