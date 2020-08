Ion Cristoiu: Televiziunea care-i dezvăluie pe mulţi miniştri aşa cum sînt: Neghiobi de sus pînă jos

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că postul de televiziune Digi 24 este preferat de politicienii regimului Iohannis pentru că pot spune tot ce le trece prin cap fără a fi contrazişi, ceea ce pentru public este un câştig deoarece are ocazia să-i vadă aşa cum cunt ei în realitate. Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Digi 24 e o televiziune pe care la vremea respectivă ar fi invidiat-o FSN-ul lui Ion Iliescu, făuritorul şi finanţatorul ziarului numit Vocea României. Ziariştii care linguşeau Puterea FSN-istă prin Vocea României ne lăsau impresia nouă, celor din presa independentă, că ne fac cu ochiu în timp ce ne ciomăgeau la ordinele Cotrocenilor. Că nici ei nu credeau în ceea ce scriu şi că la o adică ar putea fi alături de noi. Spre deosebire de Vocea României, Digi 24 beneficiază de slugi sincere, convinse că terfelind pe cei care nu fac temenele Cotroceniului, îndeplinesc o misiune patriotică. Rezultatele infecţiei care a fost şi este înfiinţarea Diviziei Presă.

Sînt mulţi care deplîng existenţa acestui post reprezentativ pentru cîrdăşia dintre presă, afaceri şi politică în postdecembrism. Modelul e arhicunoscut. Un om de afaceri se lansează într-o afacere cu cîrnaţi. Puterea îl ajută să prospere prin contracte suspecte, prin înlesniri pe şest. Omul de afaceri obţine astfel un profit baban. Din acest profit îşi permite să finanţeze o instituţie de presă, altfel falimentară.

Negustoria nu e lipsită de subtilitate. Instituţia de presă nu e finanţată direct, ca pe vremuri, prin contracte de publicitate direcţionate de companiile de publicitate, trei sferturi din ele unităţi militare sub acoperire, doar spre publicaţiile amabile cu puterea, ci prin intermediul afacerii cu cîrnaţii. Eu însă cred că Digi 24 e necesară în România lui Klaus Iohannis. Şi iată de ce:

Postul e un fel de loc de trecere al demnitarilor, al politicienilor de la putere, al tuturor celor care văd presa ca pe un instrument de scărpinat pe spinare.

Sub acest semn, demnitarii regimului Iohannis merg la Digi 24 cu sentimentul, dorit de toţi politicienii din lume, că pot spune tot ce le trece prin cap, prin ceafă şi chiar prin burtă fără ca ziaristul din studio, angajat al televiziunii, să-i avertizeze c-au luat-o razna. Această beatitudine de a nu a avea frînă, de a spune orice, face ca la Digi 24 politicienii puterii să se dezvăluie în splendoarea încurcăturii de maţe care e creierul lor. Astfel fără să vrea Digi 24 joacă în România acestor zile un rol benefic. Cel de a ni-i dezvălui pe mulţi politicieni ai puterii aşa cum sînt: Neghiobi tot timpul, 24 din 24 de ore.

Unul dintre aceştia e Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii. Nu demult, ministrul a fost invitatul unei emisiuni de publicitate de telenovelă. Despre cine şi cum a făcut emisiunea asta, am vorbit pe larg la Jurnalul meu video de duminică 5 iulie 2020, sub titlul După telenovela cu Nelu Tătaru, m-am dus să iau 400 de picături de valeriană? N-are rost să reamintesc momentele de ridicol memorabil născute din nevoia moderatoarei de a se da zvîrlugă dar mai ales din nevoia ministrului de a se da uman.

La un moment dat, ditamai ministru Sănătăţii, presupus a se lupta cu Pandemia şi Birocraţia, îşi plantează o lacrimă în colţul ochilor acolo unde în filmele cu bunici intră în funcţiune baticul. Motivul tulburări emoţionale? Ministrul nu-şi poate vedea nevasta, rămasă la Vaslui, decît la finele săptămînii. Graţie lui Digi 24, am putut descoperi un demnitar care trăieşte din împrumuturi de la telenovele turceşti. Mai zilele trecute, tot Nelu Tătaru, a zis cu voce tare următorul text suferind vizibil de turmentarea minţii din Căldură mare de Caragiale:

<Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din ţara asta n-o să respectăm nişte reguli şi nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge şi la mai multe cazuri. Eu sper că toţi am înţeles ce înseamnă acest moment, sper că toţi am înţeles că a fost şi o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideţi să fim serioşi, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală şi puţini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat>.

Nelu Tătaru nu e singurul membru al Guvernului care dă fuga la Digi 24 cînd e trecut de nevoia sporovăielii în direct, la tv. Pe lîngă miniştrii care primesc dispoziţie de la Ludovic Orban să meargă la Digi 24, aşa cum pe vremuri sindicaliştii primeau dispoziţie să scrie la gazeta de perete a întreprinderii, sînt demnitari care merg la televiziunea oficială a Puterii, pentru a se simţi acolo, mai ceva ca la o cină romantică cu ibovnica. Gîndul că pot spune ce le trece prin cap, că redactorul din faţa lor n-are altă grijă decît să caşte gura de admiraţie la ce spune, îi face să se dezvăluie, să se dezbrace, să se arate aşa cum sînt ei:

Ridicoli.

Ce ne-am face fără Digi 24?

Am fi convinşi că membrii Guvernului sînt desăvîrşiţi.

P.S. Violeta Alexandru şi Marcel Vela se dau în stambă nu numai la Digi 24, dar şi pe Facebook.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro