Ion Cristoiu: Sînt proști sau se fac?! În ziua luării celor mai sălbatice măsuri postdecembriste de austeritate, Călin Georgescu e trimis în judecată pentru propagandă legionară!

Din 1990, de când urmăresc și comentez zi de zi viața politică din România, m-am întrebat, nu de puține ori, dacă sunt proști sau se fac. Prin „dacă sunt”, adică înțelegând ei. Adică politrucii care au condus România în perioada post-decembristă, inclusiv cei de azi.

Pentru că te-ai fi așteptat la niște oameni care nu trebuie să fie neapărat genii de politici. Trebuie să aibă bun-simț ca anumite lucruri să nu le facă, nu știu, ținând cont de context și de viață.

Deci astăzi am văzut o conferință de presă a lui Ilie Bolojan, care a anunțat cele mai sălbatice măsuri de reducere a nivelului de viață al românilor din perioada post-decembristă. Nu a mai existat niciodată un asemenea pachet de măsuri. Luat, gândit, nu știu cum, luat fără nici o consultare. Toate categoriile sociale sunt lovite.

Crește TVA în condițiile în care domnul Nicușor Dan a zis că, dacă va fi el președinte, nu va crește TVA. Normal ar fi să demisioneze. Pentru că a anunțat Ilie Bolojan că va crește TVA.

Crește TVA de la 19% la 21%, iar cele care au fost reduse la nivel de 5%, cărți, nu mai spun câte sunt, am dat exemplu: cărți, edituri, cultură, cutare, crește până la 11%. Deci tot crește. Nu crește la 21%, dar crește. Deci crește TVA-ul.

Mediul de afaceri e făcut pulbere. E făcut pulbere și cu impozitele, pe dividende. Studenții sunt făcuți pulbere. Ăia care votau România onestă și România care trebuie să rămână în UE.

Elevii cu bursele, profesorii. Li se mărește norma didactică pentru că ei aveau o normă de ore. Și ce făceau în plus, luau bani în plus. Deci acum vor munci în plus, vor face și orele suplimentare, dar salariul va fi același. Dezastru.

Dezastru de comunicare. Ne vorbește Ilie Bolojan, dar aseară a vorbit unul Anastasiu. De la Președinție ne vorbește Burnete. Trebuia președintele, însă, astăzi, să aibă conferință de presă sau declarație, mesaj către națiune. Nu, vorbește Burnete. Un dezastru.

Sigur, un dezastru și de morală, pentru că subvențiile pentru partide nu sunt atinse, pensiile speciale nu sunt atinse, salariile uriașe ale clientelei politice nu sunt atinse. De ce nu sunt atinse subvențiile? Bun, că spre deosebire de ce spun cei din PSD, mă rog, asta e, trebuie să murim de foame.

Păi și pe acest fond îl trimiți în judecată pe Călin Georgescu, icoana. Cel care a fost cel mai nedreptățit om din istoria modernă a României. S-au anulat alegerile ca el să nu ajungă președinte. După asta a fost săltat din stradă. După asta a fost pus sub control judiciar pentru atentat la ordinea constituțională. După asta a fost scos din cursă de BEC și de CCR. Deci omul cel mai nedreptățit.

Păi și îl trimiți în judecată, auzi, pentru propagandă legionară. Azi, mă, mă tâmpiților, mă, cretini, cum să faci așa ceva? Deci sunt proști sau se fac? Nu pentru furt, nu pentru droguri, nu pentru crime, nu pentru condus sub influența alcoolului, nu pentru afaceri, nu pentru jefuirea asta — propaganda, niciodată.

Ascultați-mă cum sună textul neghiobului. Procurorul de caz din cadrul parchetul ăla, Iacob, da, de pe lângă Înalta Curte de Justiție. A finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat. Ia să vedem.

În perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp și în baza aceleași rezoluții infracționale, la momentele temporale: 16 iunie 2020, 1 septembrie 2020, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepte și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum…

Băi, proștilor! Bă, cum să-l trimiți, mă, în judecată azi? Pe Călin Georgescu! Când, cum să spun, crește icoana, crește mitul Călin Georgescu, adică, dacă orice om normal, toți ăștia loviți acum, toți, toți de la oameni, zice: bă, dar stai puțin, ce-au, mă, cu el, cu propagandă legionară?

Cine convinge în România, unde, cum să spun, scapă, nu se întâmplă nimic celor care omoară oameni, care violează fetițe. Bun, deci, bă, da, proști, măi, ori sunt proști sau se fac. Cum să zic, o nouă contribuție la creșterea, la idealizarea icoanei numită Călin Georgescu.