ANRE, ASF și ANCOM, lovite la salarii de Bolojan / Obligate să-și reducă veniturile și să-și taie din organigramă

ANRE, ASF și ANCOM au mandat ca, până pe 30 septembrie, să-și refacă organigrama și grilele de salarizare, potrivit ZF. Este cerința Guvernului Bolojan, care vrea desființarea a 10% din posturile de specialitate și a 30% din cele de suport, într-un proiect de lege aflat în dezbatere publică.

Companiile trebuie, de asemenea, să prezintă o schemă de salarizare (plus indemnizații) redusă cu 30%, față de 1 iulie.

Cine sunt cei vizați direct

Scăderea se va aplica membrilor Comitetului de Reglementare ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, președintelui și vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ale căror venituri se vor reduce cu 30% față de nivelul din iulie 2025.

Noua grilă intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025.

Măsura face parte din demersul Guvernului Bolojan de reducere a deficitului fiscal și de asigurare a consolidății financiare a României, dar și de transparentizare a gestionării banului public.

Ce salarii au președinții ANRE, ASF și ANCOM

În prezent, președintele ANRE, George-Sergiu Niculescu, încasează un salariu net de aproximativ 75.073 de lei pe lună. Membrii Comitetului de Reglementare ai ANRE încasează 57.408 lei pe lună.

Președintele ASF, Nicu Marcu, are un salariu net lunar de 43.178, la care se adaugă indemnizația de membru al Consiliului ASF, de 19.665 de lei, la care se mai adaugă prime de vacanță, de performanță, etc…

Consiliul ASF este alcătuit din 9 membri, dintre care 5 executivi (Președintele, Prim-vicepreședintele și 3 vicepreședinți) și 4 neexecutivi.

Prim-vicepreședintele Elena Doina Dascălu are un salariu de 38.477, la care se adaugă indemnizația de 19.665.

Ceilalți trei vicepreședinți au 33.774 de lei plus indemnizația de membru al Consiliului (19.665).

Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, încasează un salariu de 64.670 de lei, în timp de vicepreședinții încasează 51.736 de lei pe lună.