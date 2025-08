Protest Greenpeace la ANRE

Potrivit unui comunicat al Greenpeace, ANRE întârzie de peste doi ani să își îndeplinească atribuțiile, împiedicând astfel dezvoltarea acestor entități locale care au potențialul de a reduce semnificativ facturile la energie ale românilor. Prin protest, activiștii au cerut urgentarea procesului de reglementare.

Activiștii au afișat mesaje precum: „Agenția Națională pentru Relaxare Eternă”, „ANRE doarme, românii plătesc”, și „ANRE blochează Comunitățile de Energie”. De asemenea, aceștia au adus trei șezlonguri pe care le-au rezervat pentru liderii instituției.

„De mai bine de doi ani facem eforturi pentru a obține un cadru legislativ funcțional pentru comunități de energie în România. Am organizat dezbateri publice, am făcut vizite de studiu în afara țării cu funcționari din administrație, inclusiv ANRE, am prezentat beneficiile acestui model în Parlament, și tot degeaba. Pur și simplu, au refuzat să-și facă treaba, deși este obligația lor legală.” a declarat Andrei Crăciun, Coordonatorul Campaniei pentru Comunități de Energie, Greenpeace România.

O comunitate de energie este o formă de asociere prin care cetățenii, împreună cu autorități locale, întreprinderi de mici dimensiuni sau alte organizații, se unesc pentru a produce, gestiona și consuma în mod colectiv energie regenerabilă. Membrii comunității decid împreună și au control direct asupra modului în care este folosită energia.

„Aceste modele au beneficii extinse pentru membri, reducând semnificativ facturile la energie și diminuând impactul ecologic al sistemului energetic”, arată organizația.