Dosarul „panourilor cu Ciucă” va fi finalizat în toamna asta, anunță Marius Voineag, procurorul șef al DNA

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a mărturisit că instituția condusă de el a lucrat în toată campania electorală, notează gandul.ro.

„A fost o campanie electorală foarte lungă. Noi am lucrat, nu ne-am oprit… A venit un efect de bumerang, pentru că toate lumea a început să critice că nu am fost vizibili, dar noi am avut vizibilitate pe cauze, care nu a avut expunere politică. A fost o strategie vedem, bună-proastă, vom vedea la final. Să știți că de la o banală ridicare de documente de la primăria Capitalei în campania electorală am făcut disclaimer că nu e nicio persoană vizată tocmai să nu interferăm. Am încercat să dăm dovadă de cea mai bună formă de onestitate”, a spus Voineag.

Voineag a declarat că procurorii DNA au vizat partea de subvenții de la partide

Acestea erau decontate prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și nu banii acordați presei.

„E o chestiune complicată dacă ea vizează o campanie electorală propriu zisă ești în limitele pe care ți le conferă legea. Dacă ești în afara cadrului e o chestiune sensibilă aici în ceea ce privește finanțarea trusturilor, a televiziunilor în general. … Noi am investigat partea de subvenții de la partide din ce se decontează prin AEP, acolo intrăm și noi cu anchetele și avem deja dosare pe banii din subvenții peste tot, la toate partidele”, a spus Voineag.

Marius Voineag a vorbit și despre dosare care au suscitat interesul opiniei publice cu dosare pe panouri.

Moderatoarea Sorina Matei a întrebat punctual despre cazul cu panourile care au promovat cartea lui Nicolae Ciucă, iar Voineag a spus că există un dosar și a apărut în presă.

„E într-o formă în care trebuie luată o decizie, undeva în toamna asta va fi luată o decizie. În toată perioada asta s-au ridicat acte de peste tot, de la agenții economici, persoane juridice, cât și AEP. Uneori dosarele se pot finaliza și cu clasare sau cu trimitere. Tot procurorul de caz va decide chestiunea asta”, mai spune Voineag.