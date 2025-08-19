Prima pagină » Politic » Situația proiectelor din fonduri PNRR clarificată de Guvernul României prin OUG

Guvernul României clarifică, marți, situația proiectelor din fonduri PNRR, astfel încât să se poată continua derularea lor și să se accelereze absorția celor care sunt în finanțare, a spus premierul Ilie Bolojan.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
19 aug. 2025, 12:54, Economic

Premierul Bolojan a spus, în privința ordonanței de urgență privind fondurile din PNRR, că aceasta clarifică în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program.

Ulterior, după clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanță care va fi publicată, va fi reglementată asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare, în așa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute atât prin autoritățile locale, dar și prin ministere, să poată fi continuate.

Bolojan a precizat că până în a doua jumătate anului viitor aceste proiecte trebuie să fie închise.